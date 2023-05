Paola Turbay revela si habrá continuación de Ana de Nadie

Paola Turbay, alejada un poco de su carrera como actriz, y más concentrada en su rol como gestora cultural, este año regresó a la televisión en lo que ha sido un éxito rotundo. Protagoniza la telenovela ‘Ana de Nadie’, de Canal RCN’, donde interpreta a Ana de Valenzuela, de hecho, esta es la más vista entre los colombianos según el rating nacional.

También te puede interesar: “Me sentía sola”: Margarita Rosa de Francisco sobre su ruptura con Carlos Vives

Aquí encuentras más contenidos como este

Además del gran momento que ha tenido con su regreso a la actuación, hay un lado fashionista que no podemos negar de la bogotana, y es que acaba de ser seleccionada como embajadora de la firma catalana Mango, o MNG Colombia, su nombre oficial en el país.

Recientemente fue invitada a una noche de compras en una de las tiendas de la marca, donde estuvo aconsejando a los clientes sobre cuáles son esas prendas que están más de moda. Cromos entrevistó a la exreina de belleza y habló de estos dos temas, Ana de Nadie y sus recomendaciones de estilo.

Cromos: ¿Cuáles son esas prendas que nos recomiendas para usar en las vacaciones de mitad de año y en climas cálidos?

Paola Turbay: Las gafas obviamente, a mí me encantan lo que yo llamo ‘los trapos’, que son vestidos sueltos, que van cayendo, que se dejan ir con la brisa, no me gusta la ropa muy ajustada, mucho menos en verano. Me gustan los colores tierra, como el terracota, el caqui. Me gustan los blusones largos, ahora los cargos están súper de moda, entonces esos funcionan muy bien. Me gusta, sobre todo, la ropa con la que me sienta cómoda, que me sienta libre porque en el verano uno está libre, liberándose de tanto trabajo e irse a las vacaciones, y es rico entrar en ese mood.

Además: Video: Presentador de RCN ofuscó a Claudia Bahamón en plena entrevista, esto pasó

C: Ahora que las grabaciones de Ana de Nadie ya terminaron, ¿qué tan probable es que haya una continuación o segunda temporada?

PT: No sé, no creo, no creo que haya una segunda parte, porque como esto está inspirado, es una adaptación de ‘Señora Isabel’, esta novela exitosa de la noventa, se acabó donde se acabó, nunca se hizo una segunda parte, no creo que esta sea la excepción, a no ser que la gente salga a la calle a gritar o escriba en redes, quién sabe qué pueda pasar, pero por ahora no está contemplado.

Por ahora solo nos quedan unos 25 capítulos, se debe acabar, yo diría, la primera semana de julio. Si no están al día pueden bajar una aplicación que se llama Vix, estamos en esa plataforma, puede hacer la maratón cómo les gusta, les cuento que en Estados Unidos ya somos número 1 y ha sido un éxito a nivel mundial, vale la pena verla, no solo porque estoy yo o porque está muy bien hecha, sino que creo que Ana de Nadie ha puesto a mucha gente a pensar, a reevaluarse, si esta es la vida que quiero, la relación que quiero, qué es lo que estoy haciendo, y lo ha hecho a partir de esta historia, además han logrado trabajar temas personales, han logrado hacer su catarsis y eso ha sido muy interesante.