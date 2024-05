Paola Turbay confesó la injusta razón por la que no ganó Miss Universo ¡Increíble!

Paola Turbay es una de las actrices más reconocidas a nivel nacional e internacional, además de ser considerada por muchos colombianos como una de las celebridades más carismáticas y queridas. Su reconocimiento público surgió hace poco más de treinta años, cuando estuvo a punto de darle la corona de Miss Universo al país. Sin embargo, lo que sucedió esa noche sigue siendo comentado hasta hoy.

También puedes leer: Humorista de Sábados Felices pasó duro momento en pandemia: “comí galletas con moho”

Miss Universo es considerado por muchos como el concurso de belleza más importante y trascendente del mundo. Colombia es el tercer país con más finalistas en la historia del certamen, con 19 en total. No obstante, solo dos representantes han logrado el prestigioso reconocimiento y han traído la anhelada corona al país: Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

5. Dos años atrás, Paola Turbay fue coronada como virreina en Miss Universo, siendo el segundo robo más grande de la historia, por lo que se convirtió en una celebridad. 👑👸🏻 pic.twitter.com/rRdDu7LpoV — El Tío Play (@RTVCPlay) September 12, 2023

Paola Turbay reveló qué fue lo que sucedió en Miss Universo de 1992

Era el año de 1991 cuando Paola Turbay representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza. Esto le permitió a la colombiana representar al país en Miss Universo de 1992, el cual se realizó en el Queen Sirikit National Convention Center en Bangkok, Tailandia. Su belleza y carisma la convirtieron en una de las favoritas, por lo que su paso hasta las últimas rondas no fue sorpresa.

Puedes leer: Carolina Cruz está vendiendo su ropa de diseñador usada: esto cuestan las prendas

Pese a que todo apuntaba que la colombiana, la sucesora de Lupita Jones, fue Michelle McLean de Namibia, la que fue coronada como Miss Universo. En una reciente entrevista con Sin sostén de EFE, Paola Turbay comentó lo que sucedió aquella noche y reveló cuáles fueron las razones por las que no pudo obtener la corona.

“Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo’”, comentó Turbay.

Posteriormente, la colombiana relató que fue el mismo presidente de Miss Universo el que reveló qué fue lo que pasó: “Después el presidente de Miss Universo llega a donde estamos con mis papás y yo (en el evento de clausura) y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo’”.

Esto ocasionó una molestia y tristeza en Paola Turbay que soñaba con coronarse como Miss Universo. Tuvieron que pasar seis meses para que la colombiana supiera qué fue lo que realmente sucedió en aquel momento. “Viene la chaperona de Miss Universo con Miss Universo, creo, y le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo’”.