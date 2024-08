Periodista de Noticias Caracol renunció tras siete años en el canal ¿Quién es?

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los noticieros más influyentes de Colombia, llegando a millones de hogares a través de la televisión y las plataformas digitales.

Su equipo de periodistas, con amplia experiencia en el sector, se encarga de cubrir los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional, ofreciendo a la audiencia una visión completa y objetiva de la actualidad.

¿Qué periodista de Noticias Caracol renunció?

Desde sus estudios, los presentadores de Noticias Caracol guían al público a través de un recorrido informativo que abarca diversos temas como política, economía, sociedad, cultura, deportes y entretenimiento.

Con un lenguaje claro y conciso, los periodistas transmiten las noticias de manera oportuna y veraz, generando confianza en los espectadores.

Recientemente se conoció que otro comunicador más decidió decirle adiós al noticiero y continuar con su crecimiento profesional en otra institución.

Se trata de José Miguel Polanco, quien se fue hace poco más de un mes, y durante siete años hizo parte del informativo, estando en el set principal del informativo y también en las calles.

A través de su cuenta de Instagram, el profesional no dudó en agradecer por cada uno de los aprendizajes a lo largo de su trayectoria y por supuesto, los amigos que dejó allí.

“Me despido de Noticias Caracol después de siete increíbles años de crecimiento personal y profesional. Está carrera y profesión a sido un viaje maravilloso lleno de momentos inolvidables, tristes, sorprendentes, desafíos emocionantes y aprendizajes.”, empezó diciendo.

Fotografía por: Captura de pantalla

Finalmente, destacó que “aprovecho también para agradecer a mis jefes por su liderazgo inspirador y por brindarme la oportunidad de crecer y desarrollarme profesionalmente en Caracol TV, en donde soy testigo de que las oportunidades siempre están. Gratitud siempre. Aunque me despido con nostalgia, estoy emocionado por lo que depara el futuro. Tomé esta decisión para seguir creciendo como persona y como profesional. Espero me sigan acompañando en este camino.”

Tras confirmar su renuncia, el periodista reveló el motivo de su decisión: se integrará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde parece que formará parte del equipo de comunicaciones.

“Muchas gracias por cada una de sus palabras, las recibo con todo el cariño. No saben como me alegran el corazón con cada uno de los buenos deseos y sobre todo el reconocimiento a estos años de trabajo. Hoy les comparto este nuevo reto, estaré en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sirviéndole a mi país, a los colombianos y a la democracia. Seguro que aprenderemos cosas nuevas, conoceremos nuevas personas, iniciaremos nuevos sueños y asumiremos nuevas responsabilidades. Espero me sigan acompañando en este camino”, aseguró.