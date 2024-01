Premios The Best 2024: a qué hora es y dónde ver la premiación con Linda Caicedo

Los premios The Best FIFA 2024 están a la vuelta de la esquina. Traen emociones y personajes rutilantes, iniciando por la representación de Colombia en la ceremonia con Linda Caicedo. Otros también de talla internacional serán los de siempre: Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes hacen de esta gala la más reconocida y esperada del mundo del balompié.

La gala se tendrá espacio en el auditorio Eventim Apollo de Londres, y servirá para repartir nueve premios individuales, entre ellos: el mejor jugador, jugadora, portero y portera en distintas categorías a nivel mundial.

¿Dónde puedo ver los premios The Best 2024?

Podrás ver la emisión en vivo de los premios a través de los canales oficiales de la FIFA como FIFA+ o en directo de modo gratuito por su canal de YouTube “FIFA” en inglés. Si buscas poder ver la transmisión en español, te recomendamos la opción de conectarte a ESPN y Star+.

¿A qué hora son los premios The Best 2024?

La ceremonia se realizará en el auditorio Eventim Apollo de la capital británica a las 8:00 de la noche en Colombia. Aquí te dejamos el horario en diferentes países:

7:00 p.m. México - Costa Rica

8:00 p.m. Ecuador - Perú

9:00 p.m. Venezuela - Bolivia

10:00 p.m. Argentina - Chile

¿Linda Caicedo en qué premio está nominada?

La delantera de Real Madrid suma a su lista de éxitos la nominación a Mejor jugadora en los The Best 2024. Hay que resaltar sus destacadas participaciones en distintos galardones de alto reconocimiento como el Balón de Oro y Golden Girl 2023. No hay que olvidar los hitos que marcó en la cancha como su inolvidable gol a Alemania en el mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Esta anotación le valió para conquistar el premio Puskás el año pasado.