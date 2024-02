Presentadora de Caracol tuvo un fuerte accidente: “No me quiero morir, ayúdenme”

A finales de la semana pasada, una periodista de una reconocida emisora de Caracol, tuvo un fuerte accidente por cuenta de la imprudencia de un conductor.

Se trata de la presentadora, Laura Sarmiento, de la emisora ‘La Kalle’, quien luego de haber solicitado un servicio por una aplicación, vio su vida en peligro.

¿Qué pasó en el accidente de Laura Sarmiento?

Laura Sarmiento, empezó contando que había solicitado el servicio de moto a través de la aplicación Didi, debido a que tenia que llegar a una cita médica.

En el transcurso del viaje, se dio cuenta que el conductor iba manejando muy rápido, por lo que le solicitó el favor de que fuera más despacio.

Justo en ese momento y por culpa de la imprudencia, el motociclista frenó inesperadamente al chocarse contra un taxi, provocando que Laura saliera despedida de la moto.

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, contó en su relato.

En una entrevista para Caracol Ahora la locutora dijo que estaba “bastante adolorida. El tema de no poder movilizarme, no poder moverme, me duele mucho el pecho, me duele mucho la quijada, el mentón, la cadera, los brazos, dependo de un grupo de enfermeras y de mi mamá para poder moverme, ya que los golpes fueron bastante fuertes. Afortunadamente, no tengo fracturas, pero sí múltiples contusiones”.

Sarmiento explicó que es usuaria de manera frecuenta de los servicios de la plataforma Didi y generalmente solicita vehículos, sin embargo, ninguno aceptó la solicitud, por lo que ese día tomó la decisión de pedir una moto.

“El señor de la moto alcanza a tomarse de la moto, pero yo salgo volando del impacto y con toda esa velocidad lo que recibió el golpe fue mi pecho, mi pulmón, la parte de adelante de mi cabeza, la quijada, el oído. El golpe sonó bastante fuerte y en esos momentos yo pensé que me había desnucado o que me había fracturado la espalda por el totazo”.

“Yo les decía a ellos ‘por favor llévenme a una clínica, se los ruego’. Les decía ‘no me quiero morir, yo tengo un hijo’”. La locutora y presentadora fue atendida por el personal médico de una ambulancia que llegó a la zona del accidente, luego de llamar a un compañero de ‘Blu Radio’, quien se comunicó con la Secretaría de Salud, y pudo ser llevada a un hospital cercano al sitio en el que sucedieron los hechos pues no la querían atender debido a la falta de SOAT.

Laura Sarmiento agregó que: “Yo creo que sin esas llamadas de él y de mi hermana me hubieran dejado ahí me hubieran dado quien sabe cuantas vueltas dentro de la ambulancia. Yo escuché que decían: ‘Tocó llevarla, llévela así’, como diciendo tocó llevarla así porque esta vieja se puso a hablar y la señora de la ambulancia me trató tan mal, me movieron tan feo adentro querían ya como deshacerse de mí rápidamente porque ya no les servía”.

En cuanto a la respuesta de DiDi, la periodista de Caracol aseguró que es mentira que la plataforma se esté haciendo cargo del caso y solo recibió una llamada el domingo 18 de enero en la que le solicitaron papeles que aún no tienen, como la historia clínica y sin eso, supuestamente no pueden hacer nada.