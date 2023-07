Princesa Alba, la estrella pop chilena que quiere conquistar toda Latinoamérica

Trinidad Valentina Riveros Inostroza, mejor conocida como Princesa Alba, es la nueva estrella del pop latinoamericano, así lo ha demostrado en grandes plataformas como el festival Lollapalooza Chile, o al demostrar su talento en el extranjero, como en México o España.

Aunque desde el principio supo hacer de lo viral una herramienta a su favor, actualmente es claro que es una voz que prontamente no se esfumará. No más su estilo musical es la prueba, ecléctico, combinando un pop clásico con elementos más electrónicos e incluso latinos y urbanos. Además, un importante detalle es que fue telonera de Coldplay en su país natal, Chile.

En 2021 presentó su primer álbum de estudio: ‘Besitos, Cuídate’, ahora se encuentra pronta a lanzar el segundo disco, mientras tanto está presentando su nuevo sencillo, llamado ‘Baby Oficial’, el cual presentó en el cierre de la marcha del orgullo de la comunidad trans en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Cromos conversó con la cantante chilena para conocer un poco más de su propuesta y proyectos.

Cromos: ¿Para ti qué significa presentarte en la marcha del orgullo trans de Bogotá (Yo Marcho Trans)?

Princesa Alba: Para mí es todo un honor, en mi país hay un movimiento muy grande, hace poco tuvimos el Pride, pero no se pudo celebrar mucho porque tuvimos una gran tormenta, entonces ahora llego a Colombia para demostrar mi participación. Estoy muy contenta de poder participar, poder aportar mi granito de arena en la lucha de los derechos de los chiques y de toda la comunidad trans.

C: ¿Cuál es el principal mensaje que te gustaría dejar con tu música?

PA: Principalmente tiene que ver con el amor propio, muchas de mis canciones van sobre eso, sobre el empoderamiento, sobre la sexualidad libre también, tengo un par de canciones que hablan sobre eso, el autoplacer, el autoconocimiento. Siento que esa es mi misión un poco, pero esas letras no las escribí porque quiero ser embajadora de alguna cosa, sino que es algo más intuitivo, porque es lo que pienso, lo que vivo en el día a día.

C: Has explorado varios géneros a lo largo de tu carrera, ¿cómo podrías describir tu estilo musical?

PA: Yo la verdad la defino como un pop, la palabra que yo uso, que es un término que yo acuñé es un teen pop latino, mi música tiene muchos sintetizadores, en un principio tenía mucha influencia de instrumentos digitales, mucha influencia del synth pop, de Kylie Minogue, Chromatics, todo esto va mezclado con el reggaetón, es una mezcla súper extraña.

C: ¿Cómo crees que sea posible no crear música simplemente viral y que perdure en el tiempo?

PA: Es muy difícil en esta era, tener los pies en la tierra, más que los pies en la tierra, mantenerlos en la tierra estrictamente musical, a veces es difícil pelearle a la corriente y no caer en la moda de hacer un coro cuquero y que haya alguna trend en TikTok. Pero creo que los amantes de la música, los artistas, tenemos que luchar en contra de eso, hacer lo que realmente nos gusta a pesar de los trends, finalmente, si quieres, tú mismo puedes hacer el trend, lo que importa es que no sea una obligación, que sea auténtico.

C: ¿Cómo haces frente a las críticas y prejuicios de las que eres blanco en redes sociales?

PA: Nosotros decimos pescar, como en vez de escuchar, entonces es no pescar los comentarios negativos, hacer oídos sordos porque lo que realmente importa es la voz interior. Hay mucho hate, pero la verdad es que nunca me importó tanto porque nunca les vi las caras, comentarios que eran ficticios porque no estás viendo nada a través de la pantalla, entonces yo creo que es importante recordar que las redes sociales son una ficción, todo lo que pasa allí es una imagen construida por nosotros para que la gente vea lo que queremos ser, pero esa no es la realidad.

C: ¿Cuáles son tus principales referentes y con qué artistas sueñas colaborar?

PA: Hay millones, la verdad es que me gusta todo tipo de música, para mí es muy complicado elegir un referente porque hay canciones mías que, por ejemplo, son un pop muy heavy y tal vez en el coro traté de inspirarme en Charly García o en Caetano Veloso. Pero mis grandes referencias siempre serán Kylie Minogue y también ahora estoy muy fanática del k-pop, o también Charli XCX.

C: ¿Cómo te gustaría que siguiera creciendo tu carrera?

PA: Seguir viajando, seguir tocando en más festivales, ojalá por todo Latinoamérica, sacar más canciones, sacar mi segundo disco, el tercero. Yo la verdad llevo toda una vida en la música, no tengo mucho apuro, la estoy pasando bien, lo estoy haciendo a mi ritmo, esperando que salga todo lo que he hecho porque tengo un montón de demos.