¿Qué le pasó a Kate Middleton? Revelan video de cómo está la princesa de Gales

La salud de Kate Middleton ha sido objeto de escrutinio público durante años. Como figura pública, cada movimiento es observado y analizado, lo que ha llevado a una gran cantidad de especulaciones sobre su bienestar.

A lo largo de los años, Middleton ha hablado sobre la importancia de la salud mental y ha abogado por la eliminación del estigma asociado con las enfermedades mentales. Ella misma ha experimentado ansiedad y depresión, y ha sido abierta sobre sus experiencias.

A pesar de las teorías de conspiración que existen a raíz de la ausencia de la princesa de Gales en eventos sociales y más actividades de la realeza, esta tarde se conoció un nuevo video de ella y el príncipe William.

¿Qué le pasó a Kate Middleton?

Después de más de dos semanas de ausencia en la escena pública, esto 18 de marzo, el portal TMZ publicó un video en el que se puede ver a Kate Middleton con el Príncipe William haciendo unas compras.

La princesa de Gales tiene a toda la prensa del mundo pendiente de lo que suceda con ella, pues incluso se llegó a decir que habría muerto.

Con todos pendientes también de la BBC y sus noticias sobre Kate Middleton, el portal TMZ se encargo de aclarar un poco las dudas que existen sobre el resultado de la reciente cirugía abdominal que se realizó la esposa de William.

TMZ obtuvo un clip que fue tomado de Kate este fin de semana que pasó, mientras ella y su esposo, el Príncipe William, visitaban un negocio ubicado aproximadamente a una milla de su casa en Windsor, conocido como Windsor Farm Shop.

Según lo confirmado por el medio The Sun, varios testigos los vieron afuera, mientras hablaban y sonreían; también, aseguraron que a la princesa se le había visto vital y sin aparente dolor.

Los espectadores señalaron que ella se veía “feliz, relajada y saludable” mientras caminaba por la tienda, la cual tenía la apariencia de un supermercado.

“La pareja no parecía tener ninguna preocupación en el mundo. Sus tres hijos no estaban con ellos... pero The Sun también afirmó que pasaron la primera parte del sábado viendo a los niños jugar deportes”, mencionó TMZ.

El medio estadounidense señaló que “al principio, no había evidencia real que respaldara el informe... pero ahora, ha aparecido la primera imagen real de ella aquí, y es 100 % ella”.

En el video obtenido por TMZ, se puede ver que Kate luce relajada con ropa deportiva informal, luciendo un look completamente negro con algunos adornos rosados. “Su andar es fuerte, una buena señal dada su supuesta cirugía abdominal. William está justo a su lado mientras salen de Farm Shop con bolsas en mano”.