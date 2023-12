¿Quién es el periodista de Noticias Caracol que está en líos con embajada de USA?

Noticias Caracol cuenta con una diversidad de periodistas que han logrado quedarse en los corazones de los colombianos.

Te puede interesar: ¿Cómo adelgazó Carla Giraldo? Así se ve actualmente la ganadora de ‘MasterChef’

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Entre las secciones más importantes del informativo, se encuentra Gol Caracol o Caracol Sports, un espacio construido para que los hechos más importantes del mundo deportivo sean informados.

Justamente, un integrante del equipo de Caracol Sports, fue el que reveló el sorpresivo problema que tuvo con la embajada de Estados Unidos y que hoy lo tiene sin poder viajar a ese país.

¿Qué pasó con periodista de Caracol y la embajada de Estados Unidos?

Se trata de nada más y nada menos que del reconocido Javier Hernández Bonnet, comentarista deportivo y director del Blog deportivo, quien contó que no pudo viajar a Estados Unidos por culpa de una terrible confusión.

Estando al aire en la emisora, Bonnet decidió sincerarse y revelar por qué no logró llegar al sorteo de la Copa América, el cual se realizará este 7 de diciembre en Miami.

El periodista de Noticias Caracol contó que su visa fue cancela ya que había aparecido como integrante de las Farc, en la lista negra de esa institución.

Según lo explicado en el programa, dijo que ahora las condiciones en Estados Unidos habían cambiado “usted para ir a reportear no puede ir con la visa de turista B1 ni B2″, empezó diciendo Hernández.

El famoso periodista, de Noticias Caracol, reveló la grave acusación que le hicieron desde la embajada y que está intentando aclarar. Fotografía por: Óscar Pérez

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿Cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo”, destacó.

Después dijo que, ante su sorpresa y con el fin de aclararlo y no tener graves problemas más adelante “me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz, le entregue a la Embajada y se aclare todo porque ya esto no depende de uno”.

Bonnet aseguró que debía viajar para el sorteo, pero que por este problema su visa fue cancelada “me pidieron que el comisionado de Paz, mande a la sección consular de la Embajada de USA, un certificado diciendo que yo no he sido desmovilizado y no pertenezco a ningún proceso de desmovilización, celebrado mediante acuerdo de paz. Esa fue la carta que tuve que enviar”.

Luego del impasse que le impidió estar en uno de los eventos deportivos más importantes para finalizar el año, el periodista tuvo una oportuna respuesta, la cual se hizo con brevedad para solucionar el problema y sacarlo de esa terrible lista negra.

“Que sea esta la oportunidad para agradecer a la oficina del Comisionado de Paz. Ayer mismo me respondió y me dio un código de seguimiento”, comentó Hernández en Blu Radio; sin embargo, de momento, Bonnet tiene su visa negada y no deberá esperar unos días para todo el proceso que debe realizar a continuación.