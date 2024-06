¿Quién hace la voz de Tal Cual en Colombia? Este es el hombre detrás del personaje

En Colombia, el nombre ‘Tal Cual’ evoca una figura singular: un personaje animado que, con su voz incisiva y preguntas directas, se convirtió en un defensor incansable de los derechos del consumidor.

Nacido varios años atrás, Tal Cual rápidamente trascendió el papel de simple caricatura para convertirse en un símbolo de la lucha por la transparencia y la justicia en el mercado.

¿Quién hace la voz de Tal Cual en Colombia?

Las viñetas de Tal Cual abordaban temas de gran interés público, desde la calidad de los productos y servicios hasta los precios exorbitantes y la publicidad engañosa. Su lenguaje sencillo y directo conectaba con la gente, convirtiéndolo en un aliado indispensable para los consumidores colombianos.

Más allá de su labor informativa, Tal Cual también ejerce una importante función educativa. Sus viñetas sirven como lecciones prácticas sobre los derechos del consumidor, enseñando a la población a identificar y denunciar abusos.

En un contexto donde la información es escasa y el acceso a la explicación del consumo es poco claro, Tal Cual se convirtió en un faro de esperanza para los ciudadanos.

Es por ello que muchos se preguntan quién es el hombre detrás del personaje. Su creador, el caricaturista Francisco Hernández, o ‘Pacho H’. como le gusta que lo llamen, supo dotar a ‘Tal Cual’ de una personalidad única.

Ahora tiene 72 años y su estilo único sigue informando y encantando a más de uno. En una entrevista, dada años atrás, Pacho habló de su sueño más grande.

“Quisiera que todos viviéramos en paz. Es un sueño que va más allá de lo que está pasando en La Habana, tiene que ver más con lograr una paz interior que nos permita entender que nuestro pensamiento no es el único, y que no hay que hacerlo prevalecer por encima del de los demás, es algo utópico”, y agregó “pero es lo que pienso”.

“La voz de Tal Cual no tuvo ningún estudio. Lo que sucedió es que cuando llegó el momento de ponerle la voz al personaje se hicieron algunas pruebas con locutores y no sentí que me estaban dando lo que yo quería. Entonces decidí, un día cualquiera, hacer la voz. Quería expresar lo que estaba diciendo el personaje y salió bien. Además me queda muy fácil en términos de producción porque a Tal Cual lo tengo aquí”, dijo aquella vez.

Es importante destacar que Tal Cual no es un personaje real, sino una construcción literaria. Sin embargo, su impacto en la cultura latinoamericana ha sido significativo. Su figura ha inspirado a artistas, escritores y pensadores, y ha contribuido a la construcción de una identidad colectiva en la región.