¿Quiénes son los multimillonarios que están en el submarino perdido del Titanic?

Un submarino sumergible de la empresa OceanGate Expeditions se desapareció. La nave se encontraba en una expedición para apreciar los restos del icónico Titanic y lo que preocupa a la mayoría, es que había personas adentro del mismo.

Según la información que ha suministrado la Guardia Costera de Estados Unidos, la última vez que se tuvo contacto con el submarino fue una hora y 45 minutos después de que comenzara la expedición.

Lo que tiene las alarmas encendidas es que la nave solo puede estar sumergida unas 96 horas (cuatro días). Este periodo se cumpliría hoy 21 de junio, pues entró al océano el domingo 18 de junio.

Las autoridades aún no han hecho oficial las identidades de las personas que están en el interior del sumergible. Sin embargo, según explica CNN, los familiares y amigos de los que están allí se han encargado de divulgar información dejando más claro quiénes estaban en la expedición.

Los pasajeros del submarino que desapareció explorando el Titanic

CNN ha explicado que, hasta el momento, se cree que las personas que están en el interior del submarino son:

Hamish Harding

Es un empresario británico que en la actualidad vive en los Emiratos Árabes. Es dueño de la compañía Action Aviation, la cual, se encarga de la compra y venta de aviones. Fue esta compañía la que confirmó que Harding se encontraba en el submarino perdido.

Según The New York Post, él último mensaje que habría mandado Harding fue un día antes de la expedición diciéndole a su amigo el coronel Terry Virts de la NASA que el clima no les favorecía, por lo que tenían que esperar un poco para abordar el submarino.

“Hola, mañana salimos, tiene buena pinta, el tiempo ha sido malo, así que han estado esperando este momento”, fue el mensaje que Harding, de 58 años, le envió a Virts.

Shahzada y Sulaiman Dawood

Una declaración de su familia afirmó que el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo, Sulaiman Dawood, también se encuentran a bordo del submarino.

El negocio de esta familia está basado en la compañía Dawood Hercules Corporation, un negocio que abarca energía, petroquímicos, fertilizantes, TI y alimentos y agricultura.

Identificados algunos de los tripulantes del submarino OceanGate desaparecido:



🇵🇰Shahzada Dawood, de 48 años, uno de los empresarios más ricos de Pakistán (con un patrimonio neto de unos 340M$ y su hijo Sulaiman Dawood, de 19 añoshttps://t.co/7LsdUNOiEF pic.twitter.com/npHgTWLIIV — elhacker.NET (@elhackernet) June 20, 2023

Stockton Rush

Es el presidente y fundador de OceanGate Expeditions, la empresa que desarrolló el submarino que actualmente se encuentra desaparecido.

Varios medios especulan que era Rush quien iba pilotando el sumergible cuando salió a explorar las aguas de Canadá. Sin embargo, la página de la compañía ha descrito al empresario como un piloto experto, el cual, ya hecho varias veces este movimiento con el submarino.

Les dejo un tweet sobre algo que dijo, Stockton Rush CEO de OceanGate, en una entrevista que le hicieron hace un par de años. “Siempre nos hacen el reclamo de que no estamos 'certificados'. Pero, ¿cómo se puede hacer algo nuevo y obtener la certificación? pic.twitter.com/1DTKQI3wE4 — Cristina Romero (@CristiRomero) June 21, 2023

Paul-Henri Nargeolet

Fue el mismo Hamish Harding el que dijo en una de sus publicaciones en redes sociales que Nargeolet haría parte de la expedición para ver los restos del Titanic.

“El equipo del submarino tiene un par de exploradores legendarios, algunos de los cuales han realizado más de 30 inmersiones en el RMS Titanic desde la década de 1980, incluido PH Nargeolet”, escribió Hamish en un post de Facebook.

La experiencia Nargeolet en el campo lo ha posicionado como director de investigación submarina en RMS Titanic Inc. e incluso, según la página de la empresa para la que trabaja, ha completado 35 inmersiones hasta los restos del Titanic.