‘Rigo’: La terrible historia detrás de la mascota que aparece en la novela

La novela de Rigo, producida por RCN Televisión, es una historia de superación personal que ha cautivado a los colombianos. La serie narra la vida del ciclista Rigoberto Urán, desde sus humildes orígenes en Urrao, Antioquia, hasta su consagración como uno de los mejores ciclistas del mundo.

La serie ha sido elogiada por su realismo y su honestidad. Los actores Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán han recibido elogios por sus interpretaciones de Rigo y su esposa Michelle.

La mascota de ‘Rigo’: Esta es la historia

Para muchos, la novela los acercó un poco más a la vida del ciclista e incrementaron el cariño por la historia no solo de Rigo sino del resto de deportistas.

Escrita por el autor colombiano Daniel Samper Pizano, los televidentes se encontraron con la desgarradora historia de ‘Mijito’, la mascota del protagonista.

Este pequeño perro, un regalo de cumpleaños para Rigoberto Urán, se convierte en su fiel compañero y confidente durante los duros años de su infancia y juventud.

Su nombre real es Dua Lipa y es un símbolo de la inocencia y la lealtad en la novela, un amigo incondicional que acompaña a Rigo en sus aventuras y desventuras.

La mascota que tiene año y medio, se ha vuelto famosa por participar en la novela y ahora, la historia de vida de la mascota dio de qué hablar, luego de que en redes sociales la fundación Por amor a Rocky contó su historia.

El animalito fue cruelmente abandonado en la puerta de una fundación que, a diferencia de sus dueños anteriores, la recibieron y decidieron hacerla parte de su manda. “Estuve en la calle, me dio frío, hambre, no todos me querían y luego me dejaron amarrada en la puerta de la fundación. Todavía siento un poquito de miedo, pero cada vez estoy más tranquila en mi nuevo mundo donde me llenan de cariño, amor, me dan pollito y tengo un perrito salchicha que ya es mi hermanito”, se destaca en una de las publicaciones de la cuenta oficial de esta perrita.

“Pasar de estar amarrada en las puertas de la fundación a ser una actriz de la televisión colombiana. Ojalá esa persona sin corazón que la dejo amarrada la vea triunfando, siendo una diva, una chica famosa, que firma autógrafos”, es el mensaje en la cuenta de Instagram.

Quien maneja su perfil de Instagram, ha publicado varios videos de Dua Lipa en la bioserie de RCN, quien relató otra parte de su historia:

“Los sueños sí se cumplen. Oficialmente soy actriz y salí en la televisión. Después de pasar hambre, frío y miedo en las calles, hoy doy gracias y amor infinito a mi familia que desde el primer día me llenó de cariño, abrigo y amor. Hasta tengo un perrito salchicha de hermanito”.