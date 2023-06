La música dance está de moda otra vez gracias a Romy, de The XX

Romy es una fuerza musical digna de testificar y ahora está lista para demostrarlo con su primer álbum en solitario, del que se acaban conocer detalles, por ejemplo, que se llamará ‘Mid Air’ y será lanzado el 8 de septiembre de este mismo año, luego de tanta anticipación.

Aunque todavía falta para el estreno, la cantautora y DJ también acaba de lanzar su más reciente sencillo ‘Loveher’, otro amuse-bouche antes de que todos puedan escuchar su disco. Para demostrar su experiencia están los tres álbumes en los que trabajó para The XX, la plataforma que le ha permitido darse a conocer internacionalmente.

El clubbing está de vuelta y así lo confirma la londinense, pues con su nueva producción explora el dance que tanto escuchábamos a finales de los noventa y principios de los 2000, esto lo hace con nostalgia al pensar en los espacios en los que se sintió más libre en su adolescencia, en especial porque eran espacios especialmente dedicados al colectivo LGBT+, un rasgo muy importante en sus creaciones.

Cromos entrevistó a Romy para conocer más detalles de sus nuevas canciones, el disco, la música que escucha actualmente y el mensaje que quiere dar a todos aquellos amantes reales de la música.

Cromos: ¿Qué nos puedes decir de la inspiración detrás de tu sencillo ‘Enjoy Your Life’?

Romy: La inspiración vino, fui a ver un show de un artista que se llama Beverly Glenn-Copeland, al que me llevó Robyn, una artista que admiro muchísimo, me dijo: ‘tienes que conocer a este artista’. Fuimos al show y escuche esta letra, ‘mi mamá decía: disfruta la vida’, esta es de la canción de Beverly ‘La Vita’, no podía dejar de pensar en eso y realmente me inspiró a escribir esta canción, quería asegurarme que la artista fuera acreditada adecuadamente, entonces también fue increíble que pudiéramos hacer un sampleo de su voz en la canción, ahí empezó un gran viaje con varios colaboradores como Fred Again, Jamie XX o Stuart Price, tratamos varias versiones, pero creo que la que acabamos de lanzar es con la que realmente estoy feliz. Es una canción animada, pero si te detienes y escuchas la letra nos lleva a una mezcla de diversas emociones, que es la clase de música que me gusta, puedes bailarla pero tiene mucha emoción.

C: ¿Qué nos puedes decir de tu nuevo álbum?

R: No puedo decir mucho, pero saldrá este año y estoy muy emocionada de haberlo terminado, espero compartirlo pronto. Está inspirando en discotecas gays, en la música dance, en la narrativa y el contexto de la música club, es como una evolución de las canciones que ya he lanzado, no será solo música lenta, porque también hay algunas canciones con las que podrás bailar.

C: ¿Cuánto tiempo has trabajado en este disco?

R: Alrededor de cuatro años, ha tomado mucho tiempo, pero creo que ahora me siento bastante lista, la mayoría de la música la hice con Fred Again, es increíble ver cómo desde que nos conocimos él ha llevado su propio camino, cuando nos conocimos él no había lanzado nada en solitario y es muy emocionante ver cómo ahora él es un artista establecido, cuando la música sale se siente emocionante. Me tomó tiempo pero siento que ya estoy lista ahora.

C: ¿Cómo es el proceso creativo detrás de un álbum?

R: Creo que fue diferente para mí en esta ocasión porque, primero, fue la primera vez que hacía un álbum en solitario, solo había escrito para The XX, Fred y Jamie son mis mejores amigos, entonces fue algo nuevo, hacer nuevas conexiones y conocer colaboradores, tomó tiempo hacer eso. Cuando empecé haciendo esta música no pensé que fuera para un proyecto en solitario, solo estaba escribiendo canciones pop para la gente y eventualmente me di cuenta que las canciones que estaba escribiendo eran personales y que no debía entregarlas, así fue cómo este proyecto empezó, también lo hice en plena pandemia, entonces hizo que las colaboraciones fueran más difíciles, pero influenció la música porque me di cuenta de lo mucho que extrañaba salir a bailar y conectar con la gente, quería hacer música inspirada por esas cosas. Ha sido chévere tocar como DJ y en vivo ahora, sintiendo esa conexión de nuevo.

C: ¿Cómo fue trabajar con Jamie XX y Fred Again siendo tan cercanos?

R: Llevo muchos años de amistad con Jamie, es como mi hermano, entonces siempre es genial trabajar con él, me ha apoyado mucho en este proyecto. Y Fred ahora es un muy buen amigo, nos hemos conocido por cuatro o cinco años, siento que como somos amigos se siente más cómo abrirse emocionalmente con él y me encantó trabajar con él también.

C: ¿Cuál es el mensaje que quisieras dar al colectivo LGBT+?

R: Mi mensaje es que encuentro mucha comodidad y siento el sentido de comunidad en espacios queer, cuando era adolescente e iba a clubs queer así era cómo hacía amigos y conexiones, me sentía menos sola, creo que el álbum está inspirado en esa época, inspirado en la música que escuchaba en estos clubs y es una celebración del amor, conexión y libertad.

C: ¿Crees que los clubs son espacios libres para la comunidad queer?

R: Diría que para mí sí, por eso es que me molesta tanto cuando escuchas que en Estados Unidos, con los tiroteos en las discotecas queer que suceden, me parece devastador porque realmente entiendo lo importantes que son esos espacios y hay tantas personas que no se sienten seguras siendo ellas mismas en la calle o en la vida diaria, y tener ese espacio donde te puedas sentir seguro puede tener un gran impacto en tu salud mental. Estoy tratando de celebrar espacios queer y apoyarlos con este proyecto.

C: ¿Qué música disfrutas en estos momentos?

R: Estoy tocando bastante como DJ este verano, entonces escucho mucha música club, no me gusta que la música sea simplemente rápida, que no haya melodía o emociones, cuando hay música dance con buenos acordes y emociones eso es algo que me encanta.

C: Un mensaje para los que escuchen tu álbum.

R: Gracias por todo, espero que les guste, lamento que haya tomado tanto tiempo, espero que eleve y anime a la gente, que los ayude a conectarse con sus propias emociones, y que los conecte a las personas a su alrededor en la pista de baile.