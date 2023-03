Ruth Handler marcó un antes y un después: esta es la historia de la primera Barbie

Si bien la Barbie ha sido objeto de análisis y de críticas por encasillar a la mujer, es imposible dejar de reconocer el aporte de Handler a su auge y cambio.

“Toda mi filosofía de Barbie era que, a través de la muñeca, la niña podía ser lo que quisiera ser. Barbie siempre representó el hecho de que una mujer tiene opciones”, escribió la ex presidenta de Mattel, Inc. en su autobiografía.

Para hablar de la fama de la protagonista de esta historia, es necesario remontarse a la Europa de los años cincuenta del siglo XX. Entonces, en Alemania se comercializaba Lilli, una muñeca que para los historiadores en la inspiración de la Barbie.

Handler la descubrió en Suiza, justamente el encanto que tuvo en su hija adolescente estimuló su creatividad para crear a su Barbie.

Para la historiadora de arte Carol Ockman, Handler reinventó el concepto y lo aterrizó a la mujer norteamericana. En la feria juguetera de Nueva York el 9 de marzo de 1959, Barbie salió a la venta y su éxito fue creciendo con los años, al punto que hoy sigue en el mercado.

Si no fuera por Barbie, quizás Mattel, Inc. no sería la compañía líder en el mercado mundial. La primera Barbie que salió al mercado tenía un traje de baño de rayas negras y blancas, zapatos negros y su tradicional pelo rubio.