Sara Ramírez, Che en And Just Like That, habla de su rol en la segunda temporada

Este 22 de junio se dio uno de los estrenos más esperados del año en cuanto a series, HBO, que recientemente también lanzó ‘The Idol’, ahora le apuesta a la segunda temporada de ‘And Just Like That’, la continuación del icónico seriado ‘Sex and the City’. A propósito de esta novedad, Cromos entrevistó a Sara Ramírez, que interpreta al entrañable Che Díaz.

En la primera temporada los fanáticos de la serie pudieron ver a este personaje nuevo que se identifica como no binarie, se dedica a la comedia y conquista a una de sus protagonistas, la inflexible Miranda, permitiéndole conocer un lado de su vida que hasta ahora jamás había explorado.

Para esta segunda entrega, los espectadores encuentran a Mirada y a Che viviendo en Los Ángeles, ya que este últime se encuentra desarrollando sus proyectos profesionales allí, mientras que la exabogada la acompaña como su novia y está abierta a vivir cosas nuevas.

A propósito de Che Diaz, durante la promoción del regreso de And Just Like That, Cromos le preguntó a Sara Ramírez qué es lo que elle cree que hace tan especial a su personaje en esta continuación.

“Creo que hay un montón de humor y también una sensación de corazón roto para Che, entonces lo que estamos viendo es una representación bien redondeada de la humanidad, una humanidad compleja y desordenada, y estoy muy contenta de que estemos mostrando ese lado de Che para saber quién realmente es, en esta temporada estamos mostrando un lado más vulnerable de elle, le mostramos cuestionándose y no tan confiade, no siempre saliéndose con la suya y creo que eso es igualmente importante”, respondió Ramírez.

Sobre la Segunda Temporada de And Just Like That

En los dos episodios ya estrenados (Alerta de spoiler) vimos que Carrie Bradshaw y algunas de sus amigas tuvieron la oportunidad de asistir por primera vez a la tan apetecida Gala del Met, sin embargo, la columnista está preocupada por arruinar los sentimientos del chico con el que está teniendo sexo casual, que también es el productor de su propio podcast.

Sin embargo, en el segundo capítulo, el problema es que los financiadores del programa de la protagonista deciden terminar con él, dejándola sin saber qué hacer. Ahora, lo que muchos esperan es el regreso de Aidan Shaw, el gran y segundo amor de Bradshaw; asimismo, la pequeña aparición de Kim Catrall con su rol de Samantha Jones, aunque esto será hacia el final de la segunda entrega.