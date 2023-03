La apuesta de Prime Video en hacer una película llena de acción en Chile grabada en la zona de Araucanía al Sur de Chile. Sayen está dirigida por el estadounidense Alexander Witt, que cuenta con la actuación principal del actor español Arón Piper y Rallen Montenegro, actriz chilena de raíces Mapuche .

Sinopsis: La película se desarrolla en los bosques de Araucanía- Chile. Una mujer Mapuche, descubre una peligrosa conspiración liderada por una Corporación que está destruyendo las tierras de su familia y los ecosistemas locales en toda América Latina. Sayen tendrá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

Sayen de Prime Video: conversamos con Arón Piper, Enrique Arce y Roberto García Foto: Pedro Rojas Jorquera. Fotografía por: Prime Video

¿Sayen está basada en la comunidad Mapuche de Chile, conocían ustedes algo de esta comunidad antes del rodaje de la película?

Enrique Arce: Curiosamente mi primera experiencia en Chile sucede antes en las semanas previas al levantamiento del pueblo chileno el 19 de octubre de 2019, además en la zona de conflicto, las tarrias, en la Plaza Italia en Santiago de Chile de una manera mas agresiva, entonces pude vivir mucha cosa de la cultura chilena y me informé mucho porque había banderas mapuches y se reivindicó el pueblo mapuche en ese levantamiento cívico en ese octubre de 2019.

¿Qué opinas de la trama de Sayen?

Arón Piper: Opino que está muy bien, que cumple sin duda la función de entretener y además se le suma un plus que es dar visibilidad al conflicto Mapuche que yo no conocía, pues no había estado en Chile, no lo conocía. Y es una forma muy bonita de mostrarle esta cultura al mundo.

¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Rallen Montenegro justamente porque ella tiene raíces mapuches?

Arón Piper: Rallen es un amor, además es una tía bien empoderada y activista, y reivindica sus raíces y se aprendía con ella.

¿Cómo fue su experiencia al trabajar con el director Alexander Witt?

Roberto García Ruiz: Mira yo te puedo decir que al margen del trabajo actoral hicimos una amistad personal muy fuerte. Hacíamos rodadas cuando no había que grabar. Obviamente tuve mucho feeling con él. Le preparé tortilla de patata para que la probara y él me hizo un plato chileno. La verdad fue una amistad muy íntima a nivel personal y nos conocimos como personas. Al margen de lo que conocíamos de nosotros a nivel laboral.

Le admiro enormemente, admiraba su trabajo pero no conocía a la persona que es Alex y estoy encantado de tener un amigo, porque así lo considero.

Enrique y Roberto se conocieron en la Casa de Papel, ¿Qué significa para ustedes volver a trabajar juntos otra vez?

La verdad en esas pausas que tuvimos en la Casa de Papel tuvimos la oportunidad de conocernos, fue absolutamente fantástico lo que se puso antes y después. Nosotros éramos víctimas y no nos juntábamos en el set con los atracadores, pero en las pausas sí tuvimos una grana mistad.

Me alegró mucho verlo, en la primera temporada no estuvimos tanto pero en la segunda sí. Allí estuvimos más tiempo juntos. Estar junto a personas sobre todo como Roberto va más allá de lo que hagas con él en el set, es una persona que tiene un corazón más grande que sus músculos y mira que eso es difícil, lo disfrutamos mucho cuando estuvimos en Atacama algunos días.

¿Arón cómo fue la preparación de este papel y qué fue lo más difícil que tuviste de hacer?

Difícil no, fue todo como una aventura. Es el placer de interpretar a un villano que nunca la había hecho, de buscarle las capas al villano y obviamente es un personaje malo. Hay muchas escenas duras, pero fue divertido y satisfactorio, más que difícil.

¿Cómo te parecieron las locaciones Roberto? ¿Cómo viste Chile y las distintas locaciones donde grabaron la película?

De Chile, conocía Santiago, pero no sabía que tenían esos paisajes. Yo me he criado en el norte, en la zona de campo y cuando me dijeron que íbamos a rodar en la Araucanía, yo me imaginaba bosques como en España, pero nada que ver, son selvas brutales. Yo me sentía en mi salsa, soy hombre de campo. Tú me dejas en el campo y yo soy feliz, lo que me agobia es estar en un set en un lugar cerrado. No hay nada que sea irreal en la película todo es escenario natural. Eso no tiene precio y me considero muy afortunado.

Enrique tú eres el empresario que atenta contra la comunidad en Sayen. ¿Qué opinas de esas empresas que, por llevar al desarrollo o buscar riqueza, atentan contra comunidades en la vida real?

Aquí hay dos partes. Para defender a mi personaje no me podía posiciona del todo, porque realmente es el villano de la película. Intentaba siempre ver la otra parte, no estoy acostumbrado a hacer personajes de villano, es el primero de mi carrera (es broma) Siempre intentaba no “malificarlos” porque o sino el personaje se convierte en una caricatura.

Luego he podido informarme sobre lo que hacen estas empresas, evidentemente estoy en contra sobre todo porque destrozan ya no solo el ecosistema sino la belleza visual del entorno.

La lucha que yo tenia, pienso que todo eso es progreso pero qué precio están pagando esas comunidades. ¡Qué feo es esto! A Enrique le parece una atrocidad, sin embargo debía defender mi personaje al que le parece lo lógico lo que hay que hacer y lo que va a llevar al país al progreso. Me batía en una sola línea de mis propios valores y los valores de Máximo, mi personaje en Sayen.

