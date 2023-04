Sayen, una película que reivindica las luchas ancestrales en Chile

La película es un thriller capaz de entrecortar la respiración. Estamos hablando de acción chilena pura, vertida sobre un personaje que tiene dos rasgos fascinantes: es indígena y mujer. Dirigida por Alexander Witt y producida por Pablo y Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue (ganadores de un Óscar por Una mujer fantástica), Sayen es una pieza sobre la defensa del territorio, la identidad, el género y la familia.

La nueva producción de Prime Video te lleva de la mano de una mujer mapuche que se encuentra de frente con los intereses de una corporación internacional que pretende enriquecerse con los recursos naturales de las tierras mapuches. Con lo que no cuentan los inescrupulosos es con la resistencia de una mujer dispuesta a todo con tal de defender sus raíces.

Rallen Montenegro interpreta a Sayen. En entrevista exclusiva a Cromos, sostuvo que se inspiró en la energía del personaje para poderlo desarrollar. “Tenemos puntos en común, pienso que tomé mucho de Sayen para tener el motor que me exigía. Soy una mapuche que vive en Santiago, mi arraigo es distinto, siempre es un desafío trabajar con la lengua nativa”, confesó.

Montenegro fue la escogida entre 250 actrices que fueron por el papel de la nueva apuesta de Prime Video. Sobre el reto de quedarse con el protagónico, manifestó que lo hizo en los meses más difíciles de la pandemia provocada por el covid-19: “Fue una audición muy novedosa para mí, porque debía enviar el material grabado. No tenía idea de lo grande que fue la convocatoria, pensé que no había quedado porque por mucho tiempo no supe nada, hasta que me llamó el director para una prueba”.

El actor Arón Piper, conocido por su participación en Élite, es una de las caras visibles de Sayen. Para el español, “la trama cumple la función de entretener, además de dar visibilidad a los conflictos que sufren los mapuches, es una forma interesante de mostrar este país. Trabajar con Rallen es inspirador, porque aprendí con ella y conocí la cultura chilena”.

Sobre el valor mapuche que tiene esta apuesta, Rallen es enfática en que no se trata de un retrato caricaturesco de una comunidad. “Es una película sobre el mundo mapuche, por eso hay una responsabilidad que asumimos como equipo”, dijo. La primera entrega de Sayen ya está disponible para los espectadores latinoamericanos. Sin saber cuándo se estrenarán las otras dos partes de la trilogía, podemos asegurarte de que este filme de acción tiene puntos en común con lo que se vive en el campo colombiano.

Si quieres más razones para disfrutarla, te compartimos las palabras de Javiera Balmaceda, cabeza del equipo de contenido original de Amazon Studios en Latinoamérica y hermana de la estrella de Hollywood Pedro Pascal: “Es muy emocionante llevar la historia de Sayen, la primera trilogía chilena de acción, a nuestros clientes en Chile y otros países. El público se sumergirá en el increíble paisaje de la Patagonia a través de los ojos de Sayen, quien está peleando por traer justicia a su familia”.