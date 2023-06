Silvy Araújo: “La disciplina es el factor más importante del éxito”

Silvana Araújo, conocida popularmente como Silvy Araújo, en los últimos años se ha convertido en toda una fuerza en redes sociales, no más en Instagram ya pasó los dos millones de seguidores, lo que la convierte en una de las influencers más populares en Colombia. Su principal foco es la vida saludable, de hecho, es una entrenadora certificada, pero también habla de estilo de vida y superación personal.

Uno de los recientes proyectos de la cartagenera fue con la primera Feria de Belleza y Bienestar de Farmatodo, donde fue una de las invitadas especiales y de hecho, participó para dar una masterclass funcional, dejando encantados y muy bien ejercitados a todos los asistentes. Cromos conversó con la entrenadora personal para conocer un poco más de su carrera, las redes sociales y sus proyectos actuales.

Cromos: ¿Cómo inició tu pasión por el bienestar y el entrenamiento físico?

Silvy Araújo: Desde pequeña siempre me importó mucho sentirme bien y verme bien, desde los 18 años empecé a entrenar, me encantaba bailar, sin embargo, mi padrastro me ayudó a despertar y a darme cuenta de la importancia de la buena alimentación. Él era diabético y vi cómo su vida se fue deteriorando poco a poco y cómo se fue apagando por malos hábitos y poca actividad física. Cuando empecé a aprender y a estudiar más y más quise compartir con el resto del mundo todo eso que yo sabía para poder aportar un granito de arena en esas personas y que supieran que es una decisión sentirse bien y estar bien.

C: ¿Tienes una formación académica o te formaste empíricamente?

SA: Sí, tengo mi certificado de entrenadora personal. Cuando empecé era muy empírico, pero empecé a estudiar, a leer y se empezaron a presentar esos personajes en mi vida que me empezaron a formar y a darme toda la teoría y la práctica. En el camino me di cuenta de que necesitaba certificarme para tener más seguridad de mí misma y poder darles a ustedes todo este conocimiento que he adquirido a través de estos años, tanto con experiencia, estudios y personas que realmente fueron muy importantes en mi vida, que me dieron mucho.

C: ¿Cuál ha sido el reto más grande de ser una personalidad en redes sociales?

SA: Yo amo las redes, me han ayudado a conectar con tantas personas, a compartir mi trabajo, a crear una comunidad tan linda como es el equipo #NoMERindo, pero como todo, tiene sus retos. Unos de los retos más grandes ha sido separar lo que es mi trabajo de mi vida personal, tener espacio para mí. También la parte creativa. Siempre crear cosas y añadir valor al día a día de las personas. Mantenerte relevante ha sido y seguirá siendo el reto más grande. Y por último, no tomar las cosas personal. Uno en redes se expone a muchas opiniones y creo que es muy importante poder tener la madurez y no perder la esencia de uno y siempre tener muy presente por qué empezaste y tu propósito.

C: ¿Cuál es la enseñanza más grande que has aprendido con tu carrera?

SA: La disciplina es el factor más importante del éxito. He aprendido que cuando uno toma una decisión y es persistente no hay límites. Puedes lograr lo que te propongas si estás dispuesto a trabajar por eso que quieres. Y ahí nace el NO ME RINDO (nombre de mi comunidad). Les confieso que esta disciplina me la dio el ejercicio. Porque entrenar es eso, vas un día y no ves resultados, el día siguiente tampoco, a las dos semanas tampoco ves muchos resultados, pero sigues y sigues a los 3 meses empiezas a ver cambios, sigues constante y después pasa 1, 2, 3 años y miras hacia atrás y te das cuenta el cambio tan grande que has tenido, no solo en tu cuerpo, pero también en tu mente, y ahí entiendes qué es la disciplina. Así mismo aplica para el resto de las cosas. También lo importante que es crear con consciencia, propósito y hacer contenido de valor.

C: ¿Qué le dirías a esas personas que quieren empezar a ejercitarse pero no se animan del todo?

SA: Les diría que tienen que decidirlo, que nadie puede hacerlo por ellas, que la motivación muchas veces no estará, que es una decisión que se toma. Algo importante es establecer metas a corto plazo y metas realistas. Ve un día a la vez, empieza por entrenar 3 días a la semana, a incluir buenos alimentos, y con el tiempo vas aumentando a los días que entrenas, pero poco a poco. Recuerda, empezamos con la intención, después viene la acción, práctica, luego constancia, esto se convierte en un hábito y termina convirtiéndose parte de ti.

C: ¿Cuáles son esos trucos para organizar una rutina siendo principiante?

SA: Antes de enfocarte en el peso que vas a utilizar, lo más importante es aprender bien la técnica. Si yo tengo una mala técnica y empiezo a ejercitarme, me puedo lesionar, voy a decir que esto no es para mí, me rindo y pues no lo hago más nunca. Creo que tener una guía, alguien te asesore es importante o utilizar mi app donde yo te acompaño en todo el proceso. Después enfócate en los ejercicios básicos, es calidad no cantidad. Organiza tus rutinas en la semana, que entrenas los lunes, martes, miércoles, etc. Por ejemplo, yo organizo mis rutinas por músculos, si eres principiante te recomiendo 3-4 días, puede ser dos días de tren inferior y dos días de tren superior.

C: ¿Cómo balanceas la rutina de ejercicio con la dieta alimenticia?

SA: Van de la mano, la buena alimentación y el ejercicio son fundamentales para tu salud. Trato de entrenar 5-6 veces a la semana y comer lo más sano posible 80% del tiempo. Me gusta comer lo menos procesado posible, muchas verduras, proteína y buenas fuentes de carbohidratos y grasas. De vez en cuando me doy mis gustos porque la vida también se trata de tener balance.

C: ¿Cuál es tu consejo para las personas que quieren crear contenido en redes sociales?

SA: Mi consejo es que tengan un propósito muy claro y que jamás pierdan su esencia. Lo más lindo es ser uno mismo, ser autentico y de verdad mostrarte como eres porque ahí puedes conectar con los demás, desde tu parte más humana. Otro consejo sería compartir contenido de valor y ser muy constante. Hay que persistir, hay que tener claridad, enfoque, persistencia y principalmente amor por lo que se hace, la pasión por lo que estás compartiendo.

C: ¿Qué nos puedes decir de tu participación en la feria de belleza y bienestar de Farmatodo?

SA: Para mí es un placer poder estar en una feria, donde se está promoviendo todo lo que es bienestar y salud. Farmatodo es una empresa la cual me gusta muchísimo, porque encuentro todo lo que me gusta en una tienda. Ser parte de esto para mí, es un honor y me siento muy afortunada que me hayan escogido con estos grandes personajes que también hacen parte de esta feria.