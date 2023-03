Un concierto al estilo Live Aid se llevaría a cabo para ayudar a Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa. El mundo ha podido ver las acciones que cada país ha tomado para ganar territorio y poder enfrentarse ante su contrincante. Además, una diversidad de artistas y jefes de naciones se han unido a un bando o a otro.

Así mismo, una variedad de castigos y campañas se han llevado a cabo para sancionar a un país y apoyar al otro. En este caso, una variedad de estrellas se ha unido para hacer un concierto parecido al Live Aid en el que se apoye específicamente a Ucrania.

Un concierto tipo Live Aid se llevará a cabo para Ucrania

Un concierto benéfico se realizaría para ayudar a Ucrania. El propósito es televisarlo a nivel mundial para que una variedad de personas pueda ejercer presión en la opinión pública y se haga la paz.

Según el diario The Sun el evento sería encabezado por la estrella estadounidense Pink, conocida por canciones como Just Give Me a Reason, Try, Lady Marmalade, entre otras. También, estará a la cabeza la banda de rock alternativo U2.

El medio indica que también podrían ser parte del evento Sir Paul McCartney, Adele, Florence and the Machine y Noel Gallagher.

“Es algo que la gente ha querido hacer durante un tiempo, pero ahora se ha fijado y reservado una fecha en el estadio de Wembley. Las invitaciones para actuar se envían rápidamente a los nombres más importantes del negocio”, dijo una fuente The Sun.

“Por supuesto, existe la conciencia de que, con un aviso relativamente corto, muchas superestrellas tendrán compromisos previos. Pero son optimistas de que varios de los que han hablado ya están a bordo”, añadió.

“Un evento de este tamaño también puede ejercer una presión política real sobre los rusos. El único pequeño inconveniente es que la fecha coincide con Glastonbury, por lo que descarta algunos nombres importantes, pero la alineación final seguramente será bastante especial”, finalizó.

Teniendo en cuenta lo dicho por la fuente, el concierto se realizaría el 24 de junio para demostrar apoyo a Volodimir Zelensky, el presidente ucraniano.

La idea es que el evento sea como lo fue el Live Aid, el cual, se llevó a cabo en el mismo lugar en 1985. Ese día, el propósito era combatir la hambruna que se vivía en Etiopia.

De este evento hicieron parte artistas como Phil Collins, U2, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney, entre otros. Cada uno de ellos cantó alrededor de dos o cuatro canciones para recolectar fondos y amenizar al público.