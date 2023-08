Un sueño llamado fútbol, la historia de Angie Moreno

A sus 29 años, luego de superar varios escollos, sueña con disputar la Champions League femenina. Su historia inspira a las mujeres que quieren consagrarse en el balompié colombiano.

Su potencia siempre se ha destacado en la cancha. En un torneo aficionado disputado en Yotoco, Valle del Cauca, la volante deslumbró por su rapidez. En dicho certamen, un cazatalentos le dijo lo que quieren escuchar las jóvenes deportistas que sueñan con llegar a la élite. “Eres muy rápida y está la posibilidad de que vayas a probarte a Bogotá”.

Corría 2016 y al año siguiente la liga profesional de fútbol femenino tendría su primera edición. Angie viajó a la capital y se presentó a las exigentes pruebas. Superó los tres filtros, pero al final, cuando los profesores dijeron quiénes habían sido seleccionadas, se llevó una sorpresa: no pronunciaron su nombre.

“El fútbol femenino destacaría mucho más si hubiera más apoyo, si hubiera más personas que dijeran que sí vale la pena; porque hay demasiado talento”

Con más desazón que esperanza, Angie regresó a Cali. Sintió que perdió una oportunidad única, pero su pasión equilibró la balanza. Continuó entrenando, intuyendo que vendrían otros espacios para medirse. Justamente cuando seguía preparándose para cumplir el sueño, su madre le dio una noticia: “Nos vamos a vivir a Chile”.

Angie abrazó su intuición, no estaba en sus planes trun- car su apuesta de vida. Separarse de su madre y sus hermanas ocurrió en el momento menos oportuno, pero despedirse la fortaleció para cumplir su sueño en un país que entonces no tenía una estructura para el fútbol femenino. “En esa misma semana un profe me dijo “tengo un amigo que va para Patriotas. ¿Te gustaría presentarte a una práctica con él?”. Con su familia lejos y sin recursos siquiera para ir a conocer al entrenador, Angie pensó que otro chance se le desvanecía. Pero en el fútbol hay una solidaridad silenciosa que les permite a muchos demostrar de lo que están hechos.

Pudo asistir a la práctica y su desempeño superó las expectativas. El entrenador de Patriotas confirmó que ella era la volante que necesitaba para su proyecto. “Ese día hicimos fútbol contra chicos; terminando el partido el profe me dijo ‘te vas para Tunja conmigo’. Le confesé que no tenía recursos económicos, pero él insistió en que no me preocupara, que simplemente me dedicara a jugar”.

Así inició su carrera en el profesionalismo. Patriotas fue el primer escalón en la máxima categoría del fútbol nacional. Posteriormente, vistió las camisetas de Alianza Petrolera (2018), Deportes Tolima (2019), Orsomarso (2020), el ecuatoriano Team Santa Rita (2021) y Fortaleza (2022).

Tan versátil como su carrera y sus movimientos de volante, son sus jornadas diarias, en las que alterna la preparación personal y se estrena como entrenadora de un equipo de niños y niñas. “Es un proyecto muy lindo, con una amiga que- remos apoyar a los chicos para que puedan mostrar su talento. Hemos tenido partidos contra Fortaleza y estamos a la espera de enfrentar a Millonarios”.

Este 2023 para Angie ha estado lleno de movimientos en el área de juego de su vida; arrancó el año siendo fichada por el PMFriol de España, una experiencia que la llena de confianza, reafirmando cuán lejos puede llegar. Por eso, con ese espíritu de campeona que la caracteriza participa actual- mente en la copa GVA de fútbol femenino, que se disputa entre junio y agosto en las canchas de Compensar Av. 68, una nueva vitrina para visibilizar su talen- to, demostrando por qué este deporte merece ser jugado.

