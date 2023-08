Una sommelier nos habla sobre las nuevas tendencias de vino en el mundo

Morales es economista, especialista en Finanzas Internacionales y Sommelier, además es profesional doblemente titulada por la Escuela Argentina de Sommelier y la Escuela de Hostelería de Barcelona.

Michelle Morales, sommelier profesional colombiana nos da algunos secretos sobre las nuevas tendencias de vino y las regiones más apetecidas para degustar esta bebida. Fotografía por: Getty Images

Durante sus 20 años de trayectoria en la industria de los restaurantes en Colombia, Michelle ha hecho asesoramiento en los segmentos de autoservicio, restaurantes de servicio casual y de alta gastronomía.

En entrevista con Cromos la sommelier nos contó sobre todo lo que debemos saber sobre esta bebida fermentada.

¿Cuál es tu especialidad en términos de vinos y bebidas?

R: Mi especialidad es el tema de vinos principalmente y destilados, dentro de la categoría de destilados la de whiskeys de malta y también en el tema de cervezas.

¿Cuál es tu enfoque personal al seleccionar vinos para un restaurante o una carta de vinos?

R: Mi enfoque personal para seleccionar vinos para un restaurante o una carta de vinos, tiene que ver no tanto con aspectos personales míos, más con la estrategia, la intención, el target de mercado, la gastronomía que ofrece, el estilo de servicio, la categoría del lugar y entre varias.

Yo para escoger los vinos de un restaurante, me guio más por las características del restaurante que por mi gusto personal.

¿Cuáles son algunas de las regiones vitivinícolas que más te apasionan y por qué?

R: La región vitivinícola que más me apasiona pensaría que es Francia, es una región que tiene mucho por descubrir y es una región en donde están los vinos más especiales del planeta. Por su reconocimiento, por su precio, por su puntaje, por la manera como son negociados, en fin.

Siento que Francia es la madre que le dio vida al resto del mundo, en Francia están las cepas más consumidas a nivel mundial Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon blanc… entonces Francia me apasiona mucho aparte pues si que sus vinos me encantan.

Y otra región que me apasiona mucho es Chile por sus enólogos, pienso qué hay una comunidad de enólogos súper atrevidos que siempre se han destacado por innovaciones increíbles y bueno son las dos regiones que más me apasionan y me encantan sus vinos.

¿Cuál es tu recomendación para maridar vinos con diferentes tipos de platos?

R: En cuanto al maridaje, yo si soy una defensora de la norma de blanco con carnes blancas, tintos con carnes oscuras.

Pienso que es una fórmula infalible, sobre todo para quienes no tienen mucho conocimiento ya que atreverse a maridajes que se salen de esa norma, requiere de mucha más experticia y cancha y recorrido en el mundo de la gastronomía profesional.

Entonces me voy con esa recomendación clásica y pienso que el vino rosado es un gran comodín para cuando uno no sabe qué hacer.

¿Cuáles son algunas de las tendencias emergentes en el mundo del vino?

R: Bueno las tendencias emergentes en el mundo del vino son sin duda el regreso a lo ancestral, los enólogos a nivel global están retomando técnicas metodologías ancestrales para obtener vinos que van en línea como de esta conciencia más natural, que se extiende diametralmente en las inquietudes del consumidor y creería que esa es la máxima tendencia ahorita aparte de los vinos biológicos, orgánicos, naturales, biodinámicas.

Añadiría que otra tendencia es alejarse de los vinos concentrados y difíciles, hacia los vinos frescos y fáciles de beber.

¿Cuál es tu opinión sobre la tendencia de los vinos orgánicos, biodinámicos y naturales?

R: Mi opinión acerca de este estilo de vino es mega positiva, me encantan, me fascinan, los prefiero, cuando los encuentro en una carta los ordenó, me intrigan, me interesan.

Por el simple hecho de que, al alejarse de lo industrial, expresan de una manera más sincera el terruño y la intención del enólogo y el poder de la tierra.

¿Cuál es tu método para evaluar y describir un vino durante una cata o evento?

R: Yo empleo el método profesional que aprendí en mis escuelas, y es la cata profesional con las tres fases visual, olfativa y gustativa. Complementado por supuesto con algo de investigación acerca de la bodega, el enólogo, la manera en que fue elaborado el vino, el suelo, todas las condiciones del clima. Y esas son como el conjunto de herramientas con las que evalúo el vino.

¿Puedes recomendarnos algunos vinos poco conocidos para degustar?

R: En cuanto a vinos poco conocidos, hablando en particular de Colombia, yo particularmente estoy últimamente muy interesada en los vinos de Austria que han empezado a llegar muchos en el último año, son vinos súper interesantes, muy fáciles de beber, frescos, nada que ver con las súper maderas y concentraciones de España y el cono sur, realmente me tienen alucinando los vinos de Austria. Los de Suiza también, pero al momento no llegan a Colombia así que los invitaría a que ensayen Austria.

En Colombia, ¿Cómo estamos en el tema de producción de vinos a nivel de otros países?

R: Colombia no es un productor de vinos, hay algunos emprendimientos, proyectos que se han hecho en regiones como Antioquia o en Boyacá, con cepas de Vitis Vinífera, pero creo que los volúmenes no son representativos.

El vino que se produce al sur de Colombia es de uva Isabella que es otra especie de uva y es una bebida que no sería comparable con el vino producido a partir de la Vitis Vinífera, entonces digamos que Colombia no juega un papel importante en ese mercado.

¿Qué significa para ti estar en Expovinos como una de las principales sommeliers?

R: Estar en Expovinos para mi es un gran honor, lo considero una inmensa fortuna desde lo profesional. Expovinos ha sido para mi sin duda alguna el responsable de que en Colombia se consuman los niveles de vino que se consumen hoy en día, se ha hecho una gran labor de llevar el vino a la mesa de una muy gran parte de los colombianos por lo menos de las principales ciudades del país.