‘Lesly’: esta es la opinión de Vanessa de la Torre sobre los niños rescatados

Me contó su abuela materna, la señora Fátima Valencia, que en abril los niños permanecieron tres días escondidos en la selva luego de que el padrastro de Lesly (13 años) y Soleiny (9), las niñas más grandes, y padre de Tien (5) y Cristin (1), los dos más pequeños, Manuel Ranoque, le diera una paliza a la madre e intentara abusar de Lesly. El padre de Lesly y de Soleiny no tiene contacto con ellas hace más de seis años, me contó la abuela.

Por lo tanto, todos crecieron sintiendo a Manuel como una imagen paterna. Fátima también me dijo que el padrastro llevó a otra mujer a su casa. A Magdalena, la madre de sus hijos, por supuesto le incomodó, por eso pelearon aquella vez. Después la convenció de estar en un territorio inseguro para los niños, donde él tenía problemas. No se sabe a ciencia cierta si sus problemas de seguridad son reales o no, de cualquier manera convenció a Magdalena de escapar para irse a Bogotá con los niños. Aquí comenzó la otra tragedia.

El avión cayó, Magdalena murió y los cuatro niños quedaron a merced de la selva durante 40 días. El Ejército, en una cooperación sin precedentes con autoridades indígenas, los buscaron en un paisaje tan tupido, que cuando se levanta la cabeza no se ve el cielo. Los niños no aparecían. Me dice Fátima que no querían ser encontrados, que Lesly, la mayor, no quería caer de nuevo en manos de su padrastro.

Por eso solo cuando sintió que ya las fuerzas no le daban y que ella y sus tres hermanitos iban a desaparecer de este mundo, en esa selva agreste e impenetrable, decidió ceder. Dejó de decirles a sus hermanitos que hicieran silencio cada vez que sentían a un militar cerca. Dejó de esconderse.

Fátima y Narciso Mucutuy, abuelo de los pequeños, piden la custodia. El padrastro, Manuel, dice que los abuelos solo quieren plata. Grita en las entrevistas y critica el trabajo del ICBF, que tiene por el momento el cuidado de los niños, y un equipo humano de altísimo nivel protegiéndoles su integridad emocional.

📻 “A los niños los llenó de esperanza ver a Wilson”: integrante de los comandos especiales de las https://t.co/ytD6m8VPeA. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 16, 2023

Del padre de Lesly y de su hermanita Soleiny no sabemos mucho. Ella, que es una heroína nacional, guarda la verdad de una historia que por poco desaparece en la selva y que tiene unos conflictos familiares bestiales. Ella, que se salvó de morir, es la única que podrá contarnos si a su mamá realmente la maltrataba el marido -su padrastro-, si escapó de un abuso sexual del mismo tipo y si en verdad se escondió para no volver a caer en las garras de aquel horror.

Autora de la columna: Vanessa de la Torre.