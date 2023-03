“Veo el cine colombiano desde la dimensión mágica de los muertos”, Sebastián Lelio

El aclamado director Sebastián Lelio será el tributo especial en esta noche de viernes en esta nueva edición del Festival. Es reconocido por títulos como Gloria (2003), Una Mujer Fantástica (2017), entre otros.

En entrevista con la revista Cromos el ganador del premio a la Academia a Mejor Película de habla no inglesa (2018) por Una Mujer fantástica nos reveló algunos detalles de su visión como del cine en Iberoamérica y en el mundo.

“Estuve hace 12 años en Cartagena en el contexto de este Festival de Cine, estuve bastante perdido adentro del festival, así que para mí es complicado hablar de la ciudad de cuánto ha cambiado, más allá de que el mundo ha cambiado en estos 12 años. El mundo cambió con la pandemia, entonces hay cosas humanas que van más allá de las realidades específicas que se pueden sentir en todas partes”, comentó Lelio.

“Es emocionante volver a Cartagena y sobretodo en este contexto, en este reconocimiento me honra y me alegra mucho y estoy muy agradecido”, dijo.

¿Cómo has visto el cine colombiano?

Yo siempre estoy tratando de ver lo que más puedo de cine en general y por supuesto del cine latinoamericano y de Colombia. Siempre estoy atento a lo que pasa en Colombia.

De lo último que he podido ver y me gustó muchísimo fue ‘Monos’ y también los ‘Reyes del Mundo’ y visto desde afuera son dos películas que tiene puntos en común y que tienen claro una fuerza y una urgencia y una belleza desgarrada que es muy de acá, es muy poderosa, ver las grandes películas

Aunque no he podido ver todo, de los últimos tiempos puedo decir me gusto ‘El abrazo de la serpiente’, pero el cine colombiano es un cine vital y que da la sensación de que viene mucho más, que promete.

¿Ese conflicto y el tema de la guerra retratado en algunas de nuestras películas colombianas, es percibido en el exterior?

Lo que pasa es que el conflicto es muy difícil narrar, si hay conflicto abierto. Entonces uno ve el cine colombiano desde afuera, se explora una vez más con el tema del conflicto armado dentro del centro de la sociedad se explora un tema de estos matices, de la fractura de la sociedad colombiana por culpa de un conflicto interno.

Yo por lo menos detecto dos formas de entender este tipo de cine, uno desde el retrato de la violencia extrema y el otro desde de la dimensión mágica de los muertos, es como si los muertos no descansaran, ni siquiera cuando están muertos.

Y la violencia traspasa esa dimensión es muy curioso verlo desde afuera, como los Reyes de Mundo al final habita la otra dimensión porque me parece tremendamente colombiano, pero claro lo digo como un observador externo sin poder del todo explicar ese sentido, esa narración total.

Con la tecnología y las nuevas tendencias digitales, ¿Cuál sería en camino para los nuevos cineastas?

Creo que es un momento extremadamente excitante por lo que estamos pasando, por el momento tecnológico por ahora no hay excusa para no narrar, de pronto hay un tema de distribución que no están viendo esta nueva generación, además que no han utilizado las redes sociales.

La tecnología va mucho más rápida, nosotros estamos detrás de ella, como estando a la altura de sus capacidades y siento que hay mucho potencial.

Cuando yo empecé, era obligación pasar las películas a 35 mm para poder proyectarlas, yo viajé con mi primera película ‘La Sagrada Familia’ con rollos de película al hombro y ahora todo está hecho de aire.

Entonces no hay excusa y hacer cine es una odisea, pero el que tiene hambre y tesón y lo mueve un amor genuino al cine entonces yo creo que los caminos de abren

Actualmente nunca hubo más cielo o más infierno que este, viene la tecnología, luminosa, inspiradora, beneficiosa, viene todo lo humano y no nos queda solo explorarlo.