Vicky Dávila generó polémica luego de cantar Karol G ¿Hizo el oso?

Como ya se sabe, Karol G es una de las cantantes más importantes en la escena del reggaetón en estos momentos, pues no solo ha roto varios récords, sino también se ha ganado el corazón de millones de fans al rededor del mundo.

La paisa viene siendo tendencia gracias la actual gira que está realizando en Estados Unidos, ‘Mañana será bonito tour Bechota seasson’ y a ello ahora se sumó la periodista de Buga.

Karol G y Vicky Dávila: ¿Por qué generó reacciones en redes?

Este fin de semana, la directora de Revista Semana fue tendencia, debido a un video que se conoció de ella cantando una de las últimas canciones más escuchadas de la paisa.

Se trata de la canción ‘Amargura’ la cual fue estrenada recientemente y empezó a llamar la atención en redes por su letra.

Vicky Dávila se volvió viral, luego de que se grabara cantando una canción de Karol G generando numerosos comentarios. Fotografía por: Getty Images

“Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella, así como antes me besaba’ a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando, ojalá me piense de vez en cuando”, empezó entonando la periodista.

Después siguió con el coro, en el que se notó su gusto por la canción “Y aunque yo hago como si na’, baby, qué amargura me da, saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota”.

Dávila se ha mostrado como una fiel amante del canto, pues su hobby favorito al parecer es cantar. Si bien cuenta con un gran talento, algunos en redes sociales señalaron que esta vez, ‘Amargura’ de Karol G no le salió tan bien como otras.

“No le queda este género”; “Ella canta muy bonito pero no me gustó como le salió esta”; “Desafinaste un poquito pero bueno”; “No me gusta tanto como suena su voz en esta canción”, fueron algunos comentarios, mientras que otros resaltaron su talento “Me encanta como se le escucha el coro”; “Además de ser muy linda, su voz es muy buena”; “Siempre he dicho que debió dedicarse a cantar”; “Vicky debería dedicarse más a cantar”; “Personalmente, sí me gustó como cantó”.