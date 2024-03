¿Video de Kate Middleton fue hecho con IA? La BBC reveló la verdad

Las últimas semanas no han sido fáciles para la Casa Real, ya que la misma Kate Middleton puso fin a todas las especulaciones sobre su salud al revelar que padece cáncer. Aseguró que se encuentra en las primeras etapas del tratamiento y que se encuentra bien física y mentalmente.

“Estoy bien y cada día me siento más fuerte. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, aseguró en un video que fue publicado hace unos días.

Sin embargo, teniendo en cuenta los recientes episodios con las fotografías manipuladas y editadas de la Casa Real, surgieron muchas inquietudes sobre la veracidad del video. El rumor de que este pudo haber sido realizado con ayuda de la inteligencia artificial tomó cada vez más fuerza, y las especulaciones no se hicieron esperar.

Kate Middleton, princesa de Gales, reapareció pero un detalle causó alarma

La BBC revela la verdad sobre el video de la Princesa de Gales

El anuncio de Kate Middleton tomó por sorpresa a más de uno y generó un gran impacto a nivel mundial. Sin embargo, lo sucedido con las fotografías puso en entredicho la posibilidad de que se tratara de un video manipulado o realizado con ayuda de las nuevas tecnologías.

Por esta razón, la BBC se vio obligada a desmentir estos rumores y emitió un breve comunicado asegurando que el video era completamente real, ya que fue la BBC Studios la que grabó el mensaje de la princesa de Gales al mundo entero.

“BBC Studios grabó un mensaje de la princesa de Gales en Windsor esta semana. Nos gustaría desear a su alteza real una rápida recuperación”, se puede leer en el comunicado.

Por otra parte, luego de la emisión de las imágenes de la princesa de Gales, un trabajador de la BBC confirmó que no hubo ningún tipo de edición en el video divulgado por el Palacio de Buckingham, el cual fue grabado 48 horas antes. Todas las personas vieron la pieza audiovisual sin ningún tipo de modificaciones.

Pese a estas aclaraciones, hay quienes aún dudan de la veracidad del video y citan como ejemplo las fotografías que ha divulgado la Casa Real y que han sido manipuladas. Por ahora, el Palacio señaló que no divulgará más información médica privada y que no darán a conocer el tipo de cáncer que padece la princesa Kate Middleton.