‘Yo me llamo’: Él es Gandhi Regalado, el doble casi perfecto de Daddy Yankee

Yo me llamo es un programa de televisión de canto que se transmite todas las noches a través de Caracol Televisión. Los concursantes compiten para ser el mejor imitador y ganar un premio en efectivo de más de 100 millones de pesos.

Te puede interesar: ¿Por qué en España tratan a Shakira de “loca”? Esto salió a la luz

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

El programa es conocido por sus actuaciones emocionantes y sus jueces exigentes. Yo me llamo es una excelente manera de descubrir nuevos talentos y disfrutar de la música alrededor del mundo sin necesidad de estar al lado de tu artista favorito.

¿Cómo se llama el doble de Daddy Yankee?

A lo largo de los episodios se ha podido ver el progreso de todos los que desean convertirse en el doble perfecto, y sin lugar a dudas, uno de ellos es el imitador de Daddy Yankee.

Desde que apareció en las audiciones, sorprendió tanto a los jurados como a los televidentes con su impresionante parecido físico al original.

El encargado de darle vida a este reconocido cantante de reggaetón es Gandhi Regalado, un hombre oriundo de República Dominicana y quien parece que por alguna razón tuviera genes compartidos con Daddy Yankee real, sin embargo, no es así.

Con 31 años, el hombre ha hecho parte de algunas entrevistas en las que ha hablado sobre el proceso de construcción del personaje y como, con el paso del tiempo, más gente le dice que es el doble perfecto del interprete de ‘Gasolina’.

“Los muchachos del barrio me decían al principio y yo no me lo creía, hasta que fui al barbero y me hice el corte y ahí vi que en verdad me parezco a él”, aseguró en una entrevista para The Narigón Show.

Allí también dijo que lo que había empezado como un juego terminó siendo una forma de ganarse la vida. Dijo que después de haberse viralizado un reto “me llamó Univisión y fuimos de gira por varios medios”.

En América Latina empezó por Bolivia para dar a conocer su nombre un tiempo y después de que otro video de él en una boda se hizo viral, logró darse a conocer aún más.

En la entrevista, Gandhi contó que conoció al Daddy Yankee original y que incluso, su equipo de trabajo le hablaba como si estuvieran conversando con el verdadero.

En ‘Yo me llamo’, el imitador ha hecho un gran trabajo y justamente, por su buen parecido y su gran trabajo, los tres jurados, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola le han exigido más para que pueda avanzar.