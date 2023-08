Yoreli Rincón: ella es la futbolista colombiana “vetada” de la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina viene haciendo historia en el mundial, pues si bien, antes pocos empresarios y la misma Federación no les prestaba mucha atención, ahora se ha notado un gran interés y todo gracias al buen trabajo que han realizado todas en la cancha.

Estamos hablando de Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniel Arias, Mayra Ramírez, Leicy Santos entre otras jugadoras que le han puesto su amor y corazón, tanto al deporte como a la camiseta.

¿Qué pasó con Yoreli Rincón?

A pesar de que todas las jugadoras de la Selección femenina han hecho un gran trabajo, la futbolista Yoreli Rincón, quien está en el Atlético Nacional actualmente, aseguró recientemente que no recibió una llamada del técnico Nelson Abadía.

En conversación con El Heraldo Yoreli, aseguró que Abadía nunca la contactó o estuvo pendiente de sus partidos en la Sampdoria. “Desde hace cuatro años no hago parte de las convocatorias. El profe Abadía jamás se ha comunicado conmigo en cuatro años ni nadie fue a Italia para ver mi rendimiento y aquí tampoco. Yo terminé como la máxima asistidora y en el equipo ideal de la Serie A”.

La volante destacó que no cree que vuelva a vestirse de amarillo pronto y que sí hubo un evento deportivo que le dolió más que otro: “La verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí”, declaró.

“Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquila”, señaló.

Es importante destacar que Yoreli Rincón fue una de las jugadoras que le abrió el camino al fútbol femenino en Colombia, no obstante, destacó que acogida por las órdenes del actual cuerpo técnico, es casí imposible que vuelva a ser convocada a la Selección Colombia.

“No es algo por lo que me desvelo, pero es algo con lo que siempre sueñas. Yo no juego para que me puedan llamar a la Selección Colombia, porque siempre he jugado para mostrar mi mejor nivel y en el momento que llegue será porque así lo quiere de nuevo la vida”, dijo.

En su conversación, la jugadora profesional también admitió que el dolor ha ido disminuyendo con el paso del tiempo “es un ‘ratico’ porque todo duele y uno no es de hierro. Duele absolutamente. Pero yo no puedo dejar de jugar o dejar de aceptar un contrato porque no me llaman. Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”.

Igualmente, agregó que como colombiana, no se ha perdido un partido de las chicas que hoy hacen historia: “Como todo colombiano apoyándolas y esperando que cada día siga creciendo ese gran orgullo y gran historia que están haciendo en este momento. Ojalá sigan avanzando y sigan enamorando a los colombianos con el fútbol”.