¿Otro periodista de Noticias Caracol se va?: Fuertes rumores lo aseguran

Durante 2023, algunos periodistas se despidieron de Noticias Caracol, después de varios años de haber estado trabajando en esa casa periodística.

Ahora, empezando el año, un fuerte rumor vuelve a apuntar a otro periodista más que habría dejado el informativo para hacerse cargo de otro proyecto. ¿De quién se trata?

¿Periodista de Noticias Caracol se va?

Varios reporteros regionales, han logrado tener la oportunidad de aprender y crecer cada vez más en el noticiero y sin duda, han ampliado mucho más sus conocimientos en el área, gracias a los diferentes cubrimientos a los que se han enfrentado.

El periodista que le habría dicho adiós a Noticias Caracol, es Andrés Noreña, quien ha trabajado por varios años dando informes desde Medellín.

Diariamente, el joven era el encargado entregar información desde diferentes puntos de Antioquia y realizar entrevistas sobre la actualidad de la capital de la montaña.

Sin embargo, una publicación en redes sociales dejó sobre la mesa la posible salida del reportero del canal, una noticia que generó tristeza en algunos usuarios.

Aunque por el momento, Noreña aseguró en sus redes que está de vacaciones desde el pasado 4 de enero, lo cierto es que, de acuerdo el usuario de Twitter (X) se iría para un canal regional.

El nuevo puesto del periodista, señalado por Rubén Benjumea, un reconocido periodista independiente, sería nada más y nada menos que la dirección de Noticias Telemedellín.

Si bien esta información no ha sido confirmada por el paisa ni por nadie del equipo de trabajo, varios usuarios dejaron sus mensajes en redes sociales, tras la publicación del post.

“Ay no qué pesar que se vaya, me gusta cómo da las noticias”; “De los buenos periodistas de Caracol, él, qué pesar”; “Los reporteros de Medellín son muy buenos, todo el mundo se los pelea”; “Ojalá Telemedellín sí informe mucho mejor ahora”; “Me encanta que todos crezcan y tengan nuevos proyectos”; “Me alegra por él, si es para seguir creciendo que tome otro rumbo”; “Adoro verlo en Noticias Caracol, me da pesar que se vaya”; “Es uno de los reporteros que más me gusta”; “Si se va, pues buen viento y buena mar”, fueron algunos comentarios.

Por el momento, varios televidentes esperan que Noreña confirme o desmienta el rumor, ya que su trabajo en Noticias Caracol ha sido muy destacado.