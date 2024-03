Proyecto Uno y el inesperado suceso que cambió la historia de “El Tiburón”

La historia de cómo una agrupación estadounidense de origen dominicano se convirtió en una de las grandes referencias de la música latinoamericana parece sacada de una película. Sin embargo, este fue el caso de Proyecto Uno, una banda que optó por algo diferente en los años 90 y fusionó dos géneros que no parecían compatibles: el merengue y el hip-hop.

Proyecto Uno se convirtió en una agrupación de culto en todo el continente, y en Colombia muchas de sus canciones siguen teniendo un enorme impacto cultural. Grandes éxitos como Another night, El grillero, 25 hrs, Brinca, Está pegao, entre muchas otras, siguen sonando a diario en algunas emisoras y en las discotecas del país.

La agrupación estará presente en el Festival Estéreo Picnic y promete un concierto que estará a la altura de las grandes presentaciones de la segunda jornada, como las de Phoenix, Greta Van Fleet, Sam Smith, SZA, entre otros.

Proyecto Uno cuenta con un hit musical que trascendió todas las barreras y los llevó a otro nivel: El Tiburón. Esta canción se convirtió en el mayor emblema de la agrupación y les permitió ser reconocidos a nivel internacional. En una charla con Cromos, Nelson Zapata, Paolo Tondo y Kid G revelaron uno de los secretos detrás del exitoso tema y cómo un cambio de última hora transformó su historia.

Entrevista exclusiva con Proyecto Uno

Bienvenidos a Colombia y muchas gracias por recibir a Cromos. Cuéntenos, ¿Qué sienten al volver al país?

“Cada vez que venimos nos sentimos como en casita. Colombia ha estado en los momentos más importantes desde nuestros inicios y hemos crecido a la par. Mucha gente piensa que somos colombianos por tantas veces que hemos venido”, aseguró Nelson Zapata.

¿Cómo se preparan para el Festival Estéreo Picnic?

“Se prepara uno mentalmente y lo bueno es que a Estéreo Picnic no llega una banda que salió ayer, ya uno viene con una trayectoria larguísima, de muchos públicos y eso nos ayuda un montón”, afirmó Paolo Tondo.

¿Cuál es el estilo de Proyecto Uno?

“Tenemos tantas cosas mezcladas, ahí encuentras elementos de funk, de hip-hop, dance, de todo un poco. Escuchábamos mucha música en inglés, más que música en español y ahí quedó reflejado”, afirmó Nelson Zapata

¿En qué momento decidieron samplear la melodía de Got to be real de Cheryl Lynn para El Tiburón?

“Lo curioso es que ese elemento se tomó al final, la canción ya estaba hecha porque estaba basada en otra. Cuando ya toda estaba hecha le dije a Pavel de Jesús (productor) ‘oye, deberíamos ponerle para empezar la melodía de Got to be real porque suena igualito que la melodía del otro’. La gente piensa que nos basamos en ese tema y no fue así. Se grabó todo y Pavel lo mezcló todo y ya todo estaba hecha, pero cuando venía la parte del ‘No pare, sigue, sigue’ con esos sonidos, eso no estaba previsto, eso lo puso a última hora”, afirmó.

¿Cuál es la anécdota que más recuerdan en el país?

“Una vez tomé mucho aguardiente y casi no puedo hacer el show. Nelson me tuvo que cargar, hice el show, pero supe cómo tomar aguardiente, con la tapita azul, no roja (risas)”, aseguró Kid G.

“Me acuerdo un show que hubo fallos técnicos y la banda en vivo no pudo tocar. El pianista, que no estaba tocando, dijo: ‘me voy a tirar una foto’, le dice a mi hermano y cuando él se fue acercando para tomar la foto, había un hoyo en medio de la tarima y se cayó. Solo dijo desde allá: ‘¡estoy bien!’ (risas)”, afirmó Nelson.

“Recuerdo una de esas veces que se tomó de más, de tantos shows que hicimos en Colombia y cuando uno dice: ‘Arriba las manos’ y menciona uno la ciudad, dije la ciudad equivocada y las personas se quedaron en silencio y estábamos en Cartagena”, agregó Paolo Tondo.