Rihanna en Premios Óscar: ¿Qué quiere decir ‘Lift Me Up’ canción de Pantera Negra?

Rihanna hizo parte de los artistas que se presentaron en los Premios Óscar, una celebración a lo mejor del cine, la actuación, el vestuario, la dirección e incluso los efectos especiales.

Tanto Rihanna como Lady Gaga eran dos de las artistas más esperadas y aclamadas por el público, pues los dos shows prometían tener todo el espectáculo que se requiere para una premiación como los Óscar.

Rihanna y ‘Lift Me Up’

La cantante de Barbados fue la elegida para interpretar ‘Lift Me Up’ la canción insignia de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, en su segunda entrega.

La canción escrita por Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson fue un claro homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman. Y justamente en la gala de los Premios Óscar la interpretó de una manera preciosa, llenando de sentimiento a varios de los actores presentes.

Esta canción fue el primer sencillo en solitario de Rihanna en seis años y “alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100 cuando se lanzó en octubre. Esto ayudó a que la cantante obtuviera su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor Canción Original”, destacó el medio TikiTakas.

La letra tiene un gran significado, pues pareciera que estuviera centrada en esa persona que ya no está y le estuvieran hablando, haciéndole la petición de que cuando se vaya, no solo llene de amor el espacio sino también que se demore un poco más.

Es una dedicatoria a las despedidas y a esas personas que no queremos que se vayan, pero que cuando lo hacen solo un abrazo es suficiente para reconfortar el alma.

Así es la letra de ‘Life me up’ - Levántame

Lift me up - Levántame

Hold me down - Sostenme

Keep me close - Mantenme cerca

Safe and sound - Segura y sana

Burning in a hopeless dream - Ardiendo en un sueño imposible

Hold me when you go to sleep - Sostenme cuando te vayas a dormir

Keep me in the warmth of your love when you depart - Déjame en el calor de tu amor cuando te vayas

Keep me safe - Mantenme segura

Safe and sound - Segura y sana

Lift me up - Levántame

Hold me down - Sostenme

Keep me close - Mantenme cerca

Hold me down- Segura y sana

Drowning in an endless sea - Hundiéndome en un océano sin fin

Take some time and stay with me - Toma un tiempo y quédate conmigo

Keep me in the strength of your arms - Sostenme en la fuerza de tus brazos

Keep me safe - Mantenme segura

Safe and sound- Segura y sana

Lift me up - Levántame

Hold me down - Sostenme

Keep me safe - Mantenme segura

Safe and sound - Segura y sana

Burning in a hopeless dream - Ardiendo en un sueño imposible

Hold me when you go to sleep - Sostenme cuando te vayas a dormir

Keep me safe - Mantenme segura

We need light - Necesitamos luz

We need love - Necesitamos amor

Lift me up, in your arms - Levántame en tus brazos (levántame)

I need love, I need love, I need love - Necesito amor, necesito amor, necesito amor (sostenme)

Hold me, hold me (keep me close) - Abrázame, abrázame (mantenme cerca)

Hold me, hold me (safe and sound) - Abrázame, abrázame (segura y sana)

Hold me, hold me - Abrázame, abrázame

Hold me, hold me (lift me up) - Abrázame, abrázame (levántame)

Hold me, hold me - Abrázame, abrázame

Keep me safe - Sálvame

We need light - Necesitamos luz

We need love - Necesitamos amor