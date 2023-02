3 cuarzos para activar la energía sexual

Muchos fanáticos de los cuarzos han descubierto que son poderosos para canalizar ciertas energías, para ayudar a fomentar ciertos aspectos de nuestra vida que necesitan un empujón o balancear otros que están demasiado activos.

Te puede interesar: Boudoir, la técnica para que las mujeres mejoren su vida sexual

A algunos se les adjudica ser buenos aliados para mejorar la confianza personal, otros para atraer abundancia y dinero, y otros para solucionar miedos y emociones pendientes. Lo cierto es que esto no es magia, es un trabajo de canalización de la propia energía que ya reside en los chakras de cada persona, y por eso, es tan poderoso.

El cristal depende también de lo que tú lleves adentro, y te colaborará para sanar eso que necesitas sacar a la luz. No obstante, tú también puedes decidir si te es útil o no, hay algunos cuarzos que podrás reconocer, son mucho más fuertes que otros, y algunos más compasivos y suaves. En este caso, hoy te traemos esos que son ideales para activar la energía sexual, que no es solamente para tu pareja o para fomentar la energía en la cama, sino también tu lado más creativo y poderoso.

En un artículo para Forever Conscious la sanadora espiritual Elina Allais explica: “Trabajar con cristales puede ayudarlo a acelerar su crecimiento espiritual y ofrecerle poderosos beneficios a largo plazo” algunos de ellos aumentan su libido y restauran la pasión, agregó.

Si quieres trabajar con la energía sexual, la experta sugiere estos 3 minerales:

Granate

Este color café rojizo profundo se sintoniza con el romance, la intimidad, y la pasión por la vida: “Si siente que la relación entre usted y su pareja ha perdido su chispa, trabajar con un cristal Granate puede ayudar a reavivarla” asegura Allais.

El color rojo es importante, restaura la pasión, la energía sexual y sanar la desmotivación, la falta de interés y la apatía, conecta con emociones muy profundas.

Aventurina roja

Esta piedra estimula la libido dando energía y restaurando el deseo, especialmente, cuando se siente agotamiento después de un día extenuante de trabajo. Le permite al que la carga ser “vulnerable” hacia su pareja y dejarse llevar.

“Desbloquea la energía negativa producto de sentimientos de preocupación, vergüenza y culpa. Ayuda a crear una atmósfera perfecta para que la pareja se entregue a la pasión y tenga relaciones excitantes, pero respetuosas”, explica la experta.

Ágata roja

Este cristal fomenta la creatividad que se ha dañado cuando estamos demasiado preocupados. Nos ayuda a recordar tomarnos la vida en paz y con tranquilidad y ligereza. “Así, puede ayudarte a sentir más energía y tener una vida sexual más activa. Trabaja con tu autoestima y confianza, pues la pasión comienza con una mente inquieta”, asegura Allais.

¿Cómo activar la energía sexual con estos cristales?

La sanadora espiritual sugiere colocar cualquiera de estos 3 cristales bajo la luz de la luna llena, y la mañana siguiente, tomarlos y pedirles que reaviven tu pasión sexual. Puedes dormir con ellos y hacer una pequeña meditación, cargándolo cerca del chakra raíz y sujetándolo cerca a los órganos sexuales para ganar toda su energía.

Te puede interesar: Horóscopo hoy 23 de febrero: ¿Qué deparan los astros para los signos este jueves?