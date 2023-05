3 signos del zodiaco podrían terminar su relación de pareja en mayo

La vida romántica de 3 signos del zodiaco podría tener grandes cambios durante el mes de mayo, hasta el punto de llegar a terminar su relación, si no hacen algunos cambios.

En una relación es normal que haya desencuentros y algunos malentendidos, hay que recordar que además estamos en Mercurio Retrógrado, y esto implica también que la comunicación se dañe. Sin embargo, si tu signo es Aries, Cáncer o Leo, puede ser un reto mayor.

Según el astrólogo Luis Castillo y las predicciones del sitio Spiritualify “el panorama podría cumplirse si la responsabilidad recae en una sola persona, pero si trabajan juntos es posible que prosperen en el largo plazo”.

Aries

Los problemas iniciarán porque ambos querrán estar al mando. Los Aries no ceden el control, quieren que se haga lo que ellos quieran y la fricción puede aumentar. Según el astrólogo Luis Castillo: “Si tu pareja no accede a tus presiones creerás que no te comprende. Tu ego se sentirá herido y te autodestruirá lentamente si no logras equilibrar tus emociones. La molestia hacia tu pareja no se calmará, por eso deberás pensar antes de actuar para no tomar la decisión equivocada.”

Cáncer

Los problemas llegarán, seguramente, porque has estado priorizando todo en tu vida menos a tu pareja. “Si no reorganizas tu carrera profesional para pasar más tiempo con tus seres queridos habrá grietas en todos tus vínculos emocionales”, explica Castillo. Aunque no depende todo de ti, busca el equilibrio, las cosas se tratan de dar y de recibir y pensar solo en tus deseos puede afectar todo y dañarlo. Pregúntale a tu pareja cómo está contigo.

Leo

Las dificultades se originarán en la falta de honestidad. No es que alguien esté engañando a profundidad, pero falta sinceridad y claridad para expresar emociones y sentimientos. Si no le dices a tu pareja lo que realmente sientes, es muy factible que la brecha aumente y se haga cada vez una distancia mayor. Deja el ego atrás y apóyate en tu pareja, de lo contrario, las cosas se podrían romper para siempre.

