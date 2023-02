3 signos del zodiaco que prefieren los amigos con derechos

Los amigos con derechos son una tendencia que cada vez se vuelve más frecuente en las relaciones sexoafectivas. En general, muchos consideran que es difícil lograrlo, mantenerlo sin salir herido. Pero hay quienes prefieren dejar la puerta abierta a tener relaciones sexuales esporádicas, pensando que se puede conservar la amistad.

Muchos le dicen así solo como una formalidad porque reconocen, también, que se trata solamente de una forma de no involucrarse. En todo caso, según astrólogos, hay signos del zodiaco que tienen más probabilidades de tener amigos con derechos que otros.

Pueden enamorarse, claro, pero normalmente se sienten más tranquilos cuando tienen el control y están lejos de peleas, celos, o dramas que los incomoden o los pongan en duda. A veces, también, son signos muy enamoradizos, y pueden ver sus amistades desde un lugar demasiado platónico, incluso para desarrollar sentimientos y emociones por sus amigos.

Según Jose Castillo, estos son los signos con mayor número de relaciones libres o que más disfrutan de involucrarse en relaciones de amigos con beneficios.

Leo

La verdad es que es el signo del zodiaco que más necesita validación y adoración por parte de los demás. Aunque pueden ser celosos, y eso les juega en contra a la hora de compartir a sus amantes, lo cierto es que en general gustan de tener muchos admiradores y si ellos mandan la situación, con seguridad se involucrarán en una. Ellos también, según Jose Castillo, pueden satisfacer sus deseos más carnales, siempre y cuando, no sean sus amigos más íntimos. “Cuando se sienten deprimidos, no dudan en utilizar a alguien por la fugaz sensación de plenitud que proporciona el hecho de ser querido” afirma el astrólogo.

Libra

Aunque los Libra tengan un interés por tener a todo el mundo contento, y parezcan formales y divertidos, este signo del zodiaco tiene un lado oscuro que pocos conocen. Según Jose Castillo, por eso mismo, es maestro para fingir romance, ternura e interés genuino cuando en realidad no están interesados en la persona, y lo hacen solo para tener sexo. Por esto, son personas peligrosas porque no se sabe en qué terreno están, pero ten por seguro que, en general, prefieren el sexo informal antes que involucrarse demasiado.

Capricornio

Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio tienen fama de ser demasiado estructuradas, e incluso, de ser los ancianos del zodiaco, algo tercos y regañadientes, ¿Por qué entonces están en esta lista de amigos con derechos? Porque su foco de vida raramente está en el amor, no quieren que nada los distraiga de sus objetivos profesionales y laborales. Según Reda Wigle en un artículo del New York Post, “ven el sexo como una válvula de escape y sus parejas son más accesorios del acto que iguales en él”, por esto, tener amigos con derechos le permite cumplir sus deseos sexuales sin descuidar sus tareas y proyectos, esto no los convierte en unos apasionados del sexo, solo en un signo concentrado mayormente en otras cosas.

