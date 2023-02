4 signos de hombres más perezosos y cómodos en las relaciones

El amor solo florece con esfuerzo mutuo, cuando hay uno que da demasiado y el otro muy poco, la verdad es que cualquier relación que se mantiene en desequilibrio eventualmente se quiebra.

Si contabilizando todo lo que damos y todo lo que recibimos puede que empecemos a tener muchos problemas, también, no obstante, es importante que los esfuerzos sean similares y así sentiremos que estamos en la relación adecuada.

Si tienes la duda de si tu pareja está más cómoda y no se esfuerza por tu relación, pregúntate si no tiene que ver con su signo zodiacal.

Según el astrólogo Jose Castillo, estos signos dejan que las cosas se dañen solas, no dan un paso adelante para solucionar las cosas, por lo que son muy malos para abordar los problemas de frente. Estos signos masculinos son emocionalmente desapegados y suelen anteponer sus intereses a los de su pareja. A veces se cierran y no expresan lo que sienten, o prefieren ignorar los problemas por completo.

Lo cierto es que en una relación resolver los problemas de a dos es mucho mejor.

Si te queda la duda, revisa si tú o tu pareja están en la lista.

Estos son los 4 hombres del zodiaco que no se esfuerzan en una relación de pareja:

Sagitario

Los hombres Sagitario son por naturaleza desapegados. Es el signo de la libertad, y odian cualquier cosa que los limite. No significa que no vayan a comprometerse nunca, pero pueden estar demasiado distraídos e impulsivos y resolver cosas demasiado inmediatas, y no esforzarse en lo que requiere más compromiso constante.

Géminis

Los hombres de géminis no toleran con tranquilidad cuando las cosas se ponen difíciles. Se frustran y tienden a ignorar los problemas y a no enfrentarlos. En una relación esto se vuelve un problema y pueden dejar a su pareja sola en medio del tumulto. Asumen que el tiempo se encargará de resolverlos, o que alguien más lo hará por ellos. Pueden victimizarse muy fácilmente y evitar emociones complejas.

Escorpio

Son dominantes y esperan que su pareja solo haga lo que ellos quieren. Aman con intensidad y sus emociones son sinceras, pero se olvidan de abrirse. Si se molestan, se cierran y pueden aplicar la ley de hielo, y dejar de prestar atención a lo que su parera quiere decir. Por esto puede que el amor se acabe.

Tauro

Según La Opinión, los Tauro son muy exigentes y tercos en el amor. “Quieren que las cosas se hagan a su manera porque, desde su perspectiva, nunca hay otra forma”. Cuando tratan de hacerlos cambiar de opinión, se desaniman y no se esfuerzan por comprender la otra cara de la moneda. Así dejan morir varias relaciones.

