4 signos que no deberían buscar el amor en abril

Este mes de abril trae muchos cambios, inicios de eclipses, y proximidad con mercurio retrógrado. Hay tanto en el aire que algunos signos se beneficiarán más que otros, y si tu signo del zodiaco es Géminis, Cáncer, Libra o Sagitario, sería mejor esperar al siguiente mes.

Te puede interesar: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer: la lectura del astrólogo Daniel Daza

“El clima cósmico que esperamos en los siguientes días, si bien es tierra fértil para sembrar el amor, también lo es para confusiones y malentendidos”, explica el astrólogo Jose Castillo.

“Venus entrará en Géminis y nos hace ser más atrevidos en el amor, pero también nos espera un eclipse de sol en Aries y un Mercurio retrógrado en Tauro, así que las cosas no pintan tan bien como esperamos en el amor, especialmente para estos signos”.

Géminis

Según el astrólogo, entre tus áreas de trabajo, amigos y familia, tu signo tiene demasiado por resolver, varios pendientes y quizás una nueva persona o una relación lo único que hará es distraerte de aquellas cosas que necesitan tu atención y son más importantes. “Este mes es ideal para avanzar en aquellas cosas ajenas al amor, el horóscopo augura que más delante se abrirán valiosas oportunidades”, afirma Castillo.

Cáncer

Vas a atraer a mucha gente, tendrás de dónde escoger y podrías encontrar nuevas oportunidades en el amor, pero, lo mejor es que esperes si tienes todavía sentimientos de una relación anterior, o si no has terminado de procesar una pérdida amorosa. “Tu signo aun no cierra el ciclo de un desamor y necesita un poco más de tiempo para sanar por completo el corazón. Este mes es ideal para hacer ese trabajo emocional, así que deberás esperar a comenzar un romance para evitar una confusión”, afirma Castillo.

Libra

Este es uno de esos signos que salta de una relación a otra, y pocas veces se encuentra en soledad para conocerse a sí mismo. Su constante cambio y movimiento le ha hecho olvidar lo que significa estar solo y tiene demasiado miedo de estarlo, esa es una sola razón para preguntarse qué está pasando. “Abril es un mes en el que Libra está llamado a priorizar el amor propio, es decir, experimentar semanas sin pareja para retomar en aspectos internos de su vida que ha dejado pendientes”, dice Castillo.

Sagitario

La verdad es que aunque Sagitario está en uno de esos momentos en los que atrae muchas personas a su vida, y el amor es un tema que ahora llama su atención, no sabe si es el momento adecuado para meterse en algo con alguien más. Y quizás es por algo. “Con tantos sueños que quieres cumplir no sabes si realmente es el momento adecuado. Si estás completamente seguro de comenzar una relación no dudes en hacerlo, sin embargo, ante cualquier resquicio de inseguridad es mejor pausar las cosas hasta el siguiente mes”, le aconseja Castillo.

Te puede interesar: Eclipse solar de abril 2023: signos del zodiaco que deben cuidarse de sus efectos