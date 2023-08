5 signos del zodiaco que son los más inmaduros en el amor

La astrología nos revela mucha información sobre las personas que queremos y sus conductas, no solo por sus signos solares sino también por sus signos lunares (que representan las emociones), y el resto de su carta astral.

Por eso, esto es solo una idea de las características de estos signos, y no implica necesariamente que todos los nacidos bajo estos signos se comporten igual. Sin embargo, tiene sentido reconocer algunos rasgos pues el panorama de las citas y el amor siempre es desafiante y más si tenemos aspectos de nuestra personalidad que no nos dejan avanzar.

También, nos sirve para reconocer ciertos aspectos como la inmadurez en otros. Para esto, están aquí los 5 signos que más inmadurez en el amor pueden presentar.

¿Cuáles son los 5 signos del zodiaco más inmaduros en el amor?

Estos son Aries, Tauro, Géminis, Leo y Sagitario, según astrólogos del sitio Life Style Asia.

Aries

El primer signo del zodiaco es inmaduro, probablemente, por definición: porque es el niño del zodiaco. Es impulsivo, puede ser agresivo, algo egoísta, también, porque solo piensa en términos de sí mismo. Es el 1, el que apenas nace, y por lo general, piensa solo en sus necesidades. Tiene un ímpetu de admirar y una capacidad de iniciar proyectos, por lo mismo, muy fuerte, pero su deseo de control puede llevar a enfrentamientos difíciles y tensos. Con ellos, se necesita paciencia.

Tauro

Este signo de tierra simbolizado por el toro, es regido por Venus, el planeta del amor y el dinero. Esto no significa que tenga claro cómo llevar la pareja, pues a veces su naturaleza firme a veces puede rayar en la terquedad, explica el experto Jose Castillo. “Para manejar a una pareja Tauro, evita confrontaciones y busca compromisos a través de gestos positivos. Tratarlos con su comida favorita mientras expresas suavemente tu perspectiva puede ser efectivo”, afirma el astrólogo.

Géminis

Este signo de aire regido por Mercurio es adaptable y variable, y tiene dos caras, por lo que a veces no sabes con quién estás lidiando. Puede parecer falta de foco y tener actitudes demasiado erráticas que pueden desconcertar a sus parejas. La clave para llevarlo es mantenerlo comprometido con variedad. “Aprecia su naturaleza alegre y asegúrate de que su relación siga siendo dinámica y emocionante”, explica Castillo. No obstante, los Géminis pueden ser decepcionantes si no entienden ellos mismos que no siempre se puede sobreestimular una conexión, y a veces, solo queda aceptar el día a día y valorar su cotidianidad.

Leo

Muchos dicen que Leo es demasiado vanidoso y egóico para poder ser maduro en el amor. Lo cierto es que Leo, representado por el león y gobernado por el Sol, en general es un signo de personas carismáticas y apasionadas, cálidas y con gran corazón, pero cuyo deseo de atención puede hacer una relación algo más difícil. Pueden hacerlos parecer inmaduros. “También pueden surgir la posesividad y los celos. Para manejar a un Leo encuentra un equilibrio entre apreciar su personalidad vibrante y mantener límites saludables”, explica Castillo.

Sagitario

Este signo de fuego es representado por el arquero e influenciado por Júpiter, y es un signo de fuego mutable con sed de aventura. “Aunque aportan emoción a las relaciones, sus tendencias fóbicas al compromiso y su necesidad de libertad pueden conducir a la inconsistencia”, dice Castillo. Sin embargo, se trata de apreciar la libertad pues sí es un signo fiel y leal, una vez se ha tenido su corazón. Sofocarlos no es una opción y exigirles nada tampoco, se debe mantener la conexión algo interesante y confiar en que ellos conocen sus límites también, no te dejes llevar por sus palabras de miedo al compromiso y construye algo firme desde la sinceridad y el autoestima y tendrás una pareja firme.

