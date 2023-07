Amor: Venus retrógrado transforma las relaciones de 6 signos zodiacales

Venus retrógrado es una de las transiciones planetarias más importantes de los meses que siguen de 2023 y tendrá una duración a partir del 22 de julio y hasta el 3 de septiembre.

Todos nos veremos afectados por estos movimientos, y en especial, los signos fijos y de fuego experimentarán una gran oleada de cambios en sus relaciones personales.

Qué esperar de Venus retrógrado en 2023

Según astrólogos de Collective World, Venus retrógrado afectará más fuertemente a Aries, Tauro, Leo, Escorpio, Sagitario y Acuario, por lo que se deben esperar grandes transformaciones en sus vidas amorosas.

“Desde redescubrir cómo quieren ser percibidos en su relación hasta encontrar el cierre o incluso abrir un nuevo capítulo, cada signo del zodiaco experimentará un viaje único durante este tránsito transformador”, explica el astrólogo José Castillo.

5 signos del zodiaco que sufrirán una transformación en sus relaciones durante el retrógrado de Venus.

Venus estará retrógrado en Leo hasta el próximo 3 de septiembre.

Aries: nueva pasión en el amor

Venus retrógrado traerá una nueva confianza de saber lo que buscan y eso tendrá buenos efectos a la hora de manifestar lo que buscan. Esto los hará más abiertos a la vida porque saben lo que quieren y serán más independientes. La influencia del Nodo Norte les dará nuevo éxito y puede traer una nueva pasión en el amor.

Tauro: nueva autenticidad

Por ser un signo fijo, Tauro puede verse más afectado en esta energía caótica de Venus retrógrado. Venus es su planeta regente, y cuando va para atrás los hace repensarse, reflexionar, y darles un poco de incomodidad pero siempre con resultados necesarios. Podrán vivir un proceso de redescubrir su propia felicidad y reevaluar su comunicación con los seres queridos. “La vulnerabilidad y el afecto serán clave a medida que muestren más amor y se vuelvan más abiertos a conocer gente nueva y tener citas”, explica Castillo.

Leo: todo cambiará

Como Leo es vanidoso y Venus es el signo de la belleza y la autoestima, Leo tendrá que renovar su autoaceptación y la comprensión de la dinámica de su relación, puede que su pareja tenga otras prioridades y esto afecte a Leo, pero también su enfoque sobre sí mismo será más amplio y le dará nuevas seguridades. “Leo se sentirá más seguro y empoderado incorporando las lecciones aprendidas por el paso Saturno en Acuario para construir mejores relaciones consigo mismo y con los demás” afirma Castillo.

Escorpio: más conciencia emocional

Explica Castillo que Venus Retrógrado alienta a los Escorpio a ser conscientes de las necesidades de los demás, y pueden construir nuevas relaciones más conscientes que no se esperaban. Puede pasar en su área laboral también, y su trabajo en equipo le arreglará relaciones que antes estaban en la cuerda floja. Es otra etapa de mejor balance.

Sagitario: autodescubrimiento y aventuras

Sagitario experimentará nuevas emociones y una conexión más sincera con lo que realmente desea. Tendrá una conexión más aventurada con sus deseos más profundos este tránsito. “La reflexión sobre relaciones pasadas y metas futuras conducirá al autodescubrimiento lo que impactará en sus conexiones actuales”, explica Castillo. Además, puede tener nuevos romances y nuevas conexiones precisamente por esto, y no necesariamente pasajeros.

Acuario: cambios y finales

Será una época muy transformadora para Acuario, sus relaciones tendrán cambios y resurgirán ex parejas o asuntos del pasado que necesitan un cierre y ofrecen eso mismo, la oportunidad de clausurar lo que no está bien finalizado. Esto les va a permitir seguir adelante y tener nuevas conexiones románticas. No hay que dejarse tentar por el regreso, es para mirar al futuro.

