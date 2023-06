Mhoni Vidente lee las cartas a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en junio de 2023

Mhoni Vidente está más activa que nunca. En más de una ocasión ha alertado sobre los catástrofes y sus aciertos se viralizan. Pero no vinimos a hablar del apocalipsis ni de temblores, esta entrega es mucho más simple y les interesa a los Aries, Géminis y Cáncer en los primeros días de junio de 2023.

Aries: soplan vientos frescos y positivos

Los números mágicos son el 1 y 30. Tu mejor día será el martes y rojo y naranja serán tus colores para esta semana. La carta del Carruaje te pide que no te detengas, sigue adelante, y sé más inteligente al momento de opinar, de contestar y de buscar una solución a algún problema.

Se avecinan oportunidades y situaciones en las que te vas a desenvolver con soltura. Alguien del pasado regresa, seguro te buscará, por eso trata de quedar en un acuerdo. Procura ser más ambicioso, que esta semana se vienen cosas buenas. La suerte es tuya, finaliza lo que empiezas. Te llegará un dinero extra por negocio, pero trata de sanar tu economía.

Tauro: es posible que recibas un ascenso

Anota tus números mágicos: 6 y 24. Este será tu mejor día: miércoles, y ponte el verde. Se vienen siete días de juntas laborales, te van a premiar en tu trabajo, para empezar a crecer, quítate mediocridades y llénate de valor. Van a llegar amores con buenas intenciones. Si estás en pareja, cuidado porque se vienen algunos pleitos y problemas. Cabeza fría al contestar, enfócate en ti. Cuídate tu salud física y mental.

Géminis: vivirás una gran semana

Estos son tus números mágicos: 7 y 21. El lunes es tu mejor día y abraza los colores morado y blanco. El ‘AS de Oros’ nos dice que es tu mes. Traes mucha fuerza. Se viene una propuesta nueva en cuestiones laborales. También te llegará un dinero producto de una deuda. La primera semana del mes será de mucha suerte. Tendrás abundancia sin límites en estos días. Tu compatibilidad se centrará con Capricornio, Aries y Libra. Cambia de look, que te verás mucho mejor y cuídate de las malas energías. Viene una propuesta de negocio, trata de ser consciente. Aprende a decir “no”.

Cáncer: alista las maletas

El Diablo (la carta) nos dice que te cuides de los enemigos ocultos, de las personas que te hablan bien, más en esta semana. Ya están hablando de ti. Eres muy capaz en todo lo haces. Te caerá un viaje. No temas en acerlo. Se vienen amores de tu mismo signo. Tendrás mucha magia esta, pero no prestes dinero, no debes tanto y trata de renovar tu guardaropa. Paga las deudas y cierra las puertas a las personas que te hicieron tanto daño. Estos son tus números mágicos: 11 y 18. Tu mejor día: Jueves. Colores: amarillo y verde.

