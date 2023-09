Aries, Tauro, Géminis y Cáncer: retos duros, pero muy sabrosos en septiembre

Hay lectores que creen que el horóscopo es una forma de obtener información sobre el futuro, mientras que otros lo consideran simplemente un pasatiempo divertido.

Aquellos que creen que es importante argumentan que puede proporcionarles una visión general de su día o semana. A estos últimos les decimos: en el comienzo de septiembre de 2023 preparense para los desafíos y aprovechen al máximo las oportunidades.

Aries: ¿Firmeza o miedo?

Conato de tormenta en el amor, pero no te dejes impresionar porque rayos no caerán en tu zona sentimental. Lo anterior puede ser un susurro relacionado con tu vida, es decir, es posible que lo interpretes como un llamado de atención o un alto en el camino. Cabeza fría frente a tus deseos, sobre todo los que afectan tu salud financiera.

Tauro: lo tuyo son los cambios reales

Llevas mucho tiempo viviendo en el engaño. Los cambios que dices haber hecho realmente no lo son. De ahí que sea necesario un exámen real de las decisiones que has tomado. Si eres lo sucientemente maduro, charla sobre este tema con personas de confianza. En la medida que sepas que no hay reformas reales, podrás salir del pozo en el que estás nadando hacia ningún lugar.

Géminis: a cerrar ciclos para poder crecer

¿Te cuesta decirles “no” a los demás? El reloj apremia, las manecillas en tu caso retumban, solo que no te has dado cuenta. Es clave que las escuches, pues son sínonimo del error que vives cometiendo. Algo tan sencillo como aprender a decir “no” tiene un gran valor en tu existencia. Nadie es moneda de oro para andar cayéndole bien a todos. Escucha tu intuición.

Cáncer: encontrarás la salida en el laberinto

¿Estás procesando tus emociones? Tal parece que no, debe ser porque te sientes presionado para reprimir tus sentimientos. La puerta por la que debes entrar ya la conoces: es la que te permite encontrar formas saludables de expresarte. A nivel profesional, llámate a la proactividad. Septiembre es un buen mes para alcanzar los objetivos.