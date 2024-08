Astrólogo predijo el futuro de Venezuela con Maduro. Hizo preocupante anuncio

El pasado domingo, 28 de julio, Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela por tercer mandato consecutivo. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), ganó con presuntamente 5, 15 millones de votos a su favor.

Su oponente era Edmundo González, representante de la oposición. Para nadie es un secreto que Venezuela atraviesa problemas, económicos, interpersonales y sociales, razones que han empujado a millones a emigrar con la ilusión de mejorar sus vidas.

La noticia de la reelección de Maduro dejó devastados a los venezolanos que imploran un cambio.

¿Quién es el astrólogo Mauricio Puerta?

El astrólogo Mauricio Puerta lleva años en el mundo de la astrología y esoterismo. Es conocido por sus predicciones sobre eventos políticos y sociales en América Latina. Su participación en medios de comunicación es constante, ya que sus predicciones han sido muy acertadas.

¿Cuál fue la predicción de Mauricio Puerta frente a las elecciones de Venezuela?

El astrólogo ya había predijo que las elecciones nuevamente iban a dejar victorioso a Maduro, aseguró que se aproximaban tiempos difíciles para los ciudadanos de Venezuela, dado al nuevo ciclo al mando de Maduro y Diosdado Cabello. Además, destacó que hacerles un golpe de Estado es casi improbable.

“En las elecciones del 28 de julio Júpiter va a estar en Géminis, al igual que Marte, que rige a Diosdado Cabello. O sea que Maduro y Cabello estarán juntos. Una carta astral pierde su validez cuando uno tiene una excelente carta para ser presidente, como Corina Machado, pero la trampa no le ayuda. El libreto está muy bueno para sembrar, pero no lo van a dejar sembrar. Aquí el caído no es el señor Maduro, el caído es la comunidad venezolana”, manifestó Puerta.