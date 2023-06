3 signos del zodiaco tendrán la mejor semana del 26 de junio al 1 de julio

Algunas semanas del mes son mejores que otras, y esto lo pueden corroborar en especial 3 signos del zodiaco, para los que el mes de junio no ha sido nada fácil.

Te puede interesar: Horóscopo hoy 26 de junio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Pero por fin, el horóscopo promete una mejor semana del 26 de junio al 1 de julio, que según expertos, será muy positiva. El mensaje del horóscopo para los signos es muy claro y da algunas pistas para cerrar el mes como debe ser.

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) encontrarán paz interior, para los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) será un momento de comprometerse más con sus metas; por su parte, los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) deben buscar guía y no apresurarse a tomar decisiones; y los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) pueden sentir algo de nostalgia pero encontrarán la respuesta en sus emociones.

¿Qué signos del zodiaco tendrán la mejor semana del 26 de junio al 1 de julio de 2023?

Los afortunados son Cáncer, Sagitario y Escorpio, aquí te explicamos por qué:

Cáncer

Una decisión que tomaste o estarás tomando podría traer de nuevo un recuerdo del pasado que podría causarte dudas, inseguridades sobre tu camino actual, como si terminaste una relación, o si te mudaste, pero debes recordar por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Si te mantienes fiel a ti mismo estarás bien, dicen expertos de YourTango.com. Aunque no suene como buenas noticias, al final atravesarás todo esto y sentirás la final liberación de un largo proceso, y verás más claramente en dónde es tu lugar, descubrirás quién eres y te dará tranquilidad para entrar a julio.

Escorpio

Tu tema principal esta semana es la transformación interna, y el coraje y la valentía que requiere escucharte a ti mismo. Estarás muy conectado contigo y con tu destino e intuición. No será difícil, será un proceso amable y agradable que te hará reencontrar contigo mismo y te dará nueva energía para arriesgar nuevamente y llegar a otros puertos. Verás cómo lo que se escapa de tu control ya no es de tu interés y las circunstancias externas no te desviarán de tu camino, sentirás una fuerza sin precedentes.

Sagitario

Puede que la primera mitad de la semana sea “aburrida”, pero entrados en la semana verás cómo el ritmo se acelera y posiblemente conozcas gente de tu interés. Será un buen momento para preguntarte y escribir qué quieres en este momento con respecto a tu corazón. Según Your Tango, si están solteros, las posibilidades de conocer a su compañero ideal esta semana son muy altas, especialmente a partir del 29 de junio. También habrá buenas noticias y celebraciones familiares.

Te puede interesar: Tarot Cromos: predicciones signos zodiacales del 26 de junio al 02 de julio 2023