¿Cómo sentimos la presencia de los ángeles? Te contamos todo sobre ello

La existencia de los ángeles ha cautivado la imaginación humana durante milenios. Aunque no podemos verlos con nuestros ojos físicos, hay quienes afirman sentir su presencia de forma sutil pero inconfundible.

Te puede interesar: Los mejores días de marzo para cortarse el cabello según el calendario lunar 2024

Aquí encuentras más contenidos como este

Creer en la posibilidad de la presencia angelical, puede ser importante para poder percibirla. Esa seguridad abre las puertas a la experiencia y permite una conexión más profunda con lo divino.

¿Cómo se siente la presencia de un ángel?

En entrevista con la Revista Cromos, Nathy Romero, experta en temas de angelología y espiritualidad, nos cuenta varios detalles de la conexión con ellos y su importancia.

¿Qué papel juegan los ángeles en la vida de las personas?

Nathy Romero (NR): Los ángeles son seres espirituales, que tienen como objetivo principal ser los mensajeros de Dios. Esto quiere decir que, ellos son enviados a dar buenas nuevas a las personas.

¿Cómo podemos conectar con la energía de nuestro ser y aprovecharla al máximo?

(NR): Entendiendo que todos tenemos un propósito de vida, que va más allá de lo tangente, dónde cultivar el área espiritual de forma constante permitirá que te fortalezcas y empieces a ver la vida diferente, dando poder a la vida espiritual de mostrar los milagros y mensajes que tiene para ti.

Por ello, orar, meditar, limpiar y elevar tu energía, te permitirán iniciar el proceso más hermoso y sincero que como personas podemos tener y es, el poder de crear una mejor versión de nosotros mismos, conforme a nuestras creencias y a nuestra capacidad de entender que somos una pieza de un gran rompecabezas, esto quiere decir que estamos para cuidarnos y cuidar de otros, para amarnos a nosotros mismos y amar a otros, que somos capaces de crecer y ayudar a crecer a otros.

Todo lo anterior con el fin de vivenciar verdaderamente una vida espiritual, porque es más que ideales de perfección y santidad, es más bien una vida en dónde actúes conforme a Dios, conforme al crecimiento, al amor, al bienestar personal y colectivo.

¿Qué le dices a las personas que confrontan la creencia en los ángeles o la energía misma, con la ciencia?

(NR): Este ámbito es muy complejo, porque cada persona tiene su forma de creer, y siempre vamos a encontrar debates y contradicciones, en estos temas. Desde mi punto de vista, son un complemento, no tiene por qué verse de forma desligada, los ángeles fortalecen nuestras creencias espirituales y quizá, lo que no es tangente, ni evidente en el mundo en que vivimos, pero recordemos, que todo es cuestión de creer.

Además, la ciencia, es algo que respalda creencias, culturas, sociedades y es el respaldo más fuerte que tiene el hombre para entender su realidad, por ello es importante en diferentes ámbitos de la vida, como la salud, la educación, entre muchos otros factores. Sin embargo, aunque la ciencia es para muchos más objetiva y práctica, no quiere decir que como personas no tengamos la capacidad de creer en un mundo espiritual, de sentir y de percibir sus señales, o viceversa, que por creer en el mundo espiritual, no creamos en el poder y veracidad de la ciencia.

Son dos formas diferentes de ver y entender la vida, pero estás dos perspectivas no chocan, se complementan y forman una mirada integral de nuestra realidad, conectando así a dos mundos.

¿Qué consejos darías a alguien que busca mejorar su vida a través de la conexión con los ángeles y la energía de ser?

1. Es cuestión de intención, es tener el corazón y la mente dispuestos a creer en algo que va más allá de lo evidente, de sentir y entender diferentes formas de ver la vida.

2. Es un proceso. Cómo muchas cosas en la vida, reconocer que tenemos un área espiritual, es el primer paso, pero, además de ello, poner en práctica lo que aprendemos y dar paso a sentir y ver señales de nuestros ángeles, es algo que lleva tiempo. Consiste en fortalecer tu vida espiritual, actuar diferente para atraer cosas diferentes.

3. Después de entender lo anterior, implica también romper con mitos e ideas erróneas, aunque creemos muchas veces que la vida espiritual es religión, es perfección y milagros, no es así, es conocerte a ti mismo y conectar con algo que va más allá de ti, es ir creando una mejor versión de ti, aceptando que tienes fortalezas y debilidades, que eres esencia y poder y que debemos aprender a vivir con ello.

También es entender que, no quiere decir que todo ocurrirá mágicamente y que no tenemos que hacer nada. No. Debemos cultivar nuestro ser espiritual, físico y emocional, orar, meditar, leer, cambiar patrones de pensamiento y acciones, para atraer lo que deseamos, nada llegará mágicamente, debemos trabajar por lo que deseamos.