¿Cómo te irá en Amor y Amistad, según tu signo? Podrías terminar solo

Siempre hay una excusa para celebrar, y más cuando es el Mes del Amor y la Amistad, ya que permite compartir con amigos, familiares y en pareja momentos especiales e inolvidables.

En esta fecha también se genera el interrogante de qué hacer y cómo celebrarlo bien sea con amigos o con la pareja. Sin duda alguna, la gastronomía, la cultura, el cine, los bares o las cenas románticas en casa hacen parte de esa festividad.

Amor y amistad según tu signo

Este año en Colombia el día del amor y la amistad se celebrará el próximo 17 de septiembre, por lo que muchos que no están bien emocionalmente o en soltería quisiera saber si astrológicamente se les puede dar algo con algún otro signo.

De acuerdo con la revista Cosmopolitan, así se relacionarán mejor los signos durante esta fecha. De acuerdo con la revista, la aplicación ‘dating’, Adopta Un Tío, realizó un estudio, basado en siete años de experiencia y más de 300.000 casos. Esto encontró.

Cena, pareja Fotografía por: Unplash

Aries

Los Aries y los Libra se llevan muy bien, son el dúo más compatible del horóscopo para esta fecha “ya que, según el estudio, interactúan un 20 % más entre ellos que otros signos. La iniciativa de los primeros y la estabilidad de los segundos es lo que les hace formar una buena pareja, tanto en el amor como en la amistad. Suponemos que la determinación con la que ambos se comportan es crucial”.

Tauro

¡Sorpresa! Los mejores en esta fecha serán... otros Tauro. “Según recoge el informe, los hombres Tauro son los más activos en la plataforma, y esa perseverancia atrae a otras chicas del mismo signo. Y lo mismo ocurre en el terreno amistoso, ya que siempre estarán disponibles para el otro signo y pensarán de maneras muy similares. Eso de que los opuestos se atraen no va con ellos. Además, saben que los tauro son los mejores para una relación de pareja”, destaca Cosmopolitan.

Géminis

Los Géminis saben lo complicada que puede llegar a ser una chica Virgo. “Y no hay nada que les guste más que un reto. Hay un 28 % de probabilidades de que un chico de este signo acabe hablando con alguien que sea Virgo. Ahora bien, solo si hablamos del ámbito sexual, porque la cosa no llegará a más. A la hora de hacer amigos: necesitan rodearse de gente a la que no le moleste que le dejen con los dos tics azules. Los Acuario son perfectos para esto”.

Cáncer

En esta fecha, la astrología destaca que las mujeres Cáncer “tienen una debilidad especial por los hombres Tauro, ya que coinciden un 37 % más que otros signos. Tendrán que luchar por su relación pero puede llegar a salir bien. Pero si hablamos de ser ‘besties’, las películas de fantasía y drama que son capaces de montarse junto a los piscis son alucinantes. ¿Las típicas amigas que se retroalimentan? Sí, así es. Al fina, Cáncer es el signo más dramático”.

Leo

¿A qué egocéntrica no le gusta alguien tan coqueto como un Leo a su lado? “Las preferencias con respecto a chicos nacidos bajo la constelación Leo están un 5 % por encima con respecto a los pretendientes de otros signos. ¿Y qué puede surgir de la unión de dos personas a las que les gusta ser el foco de atención? Una pareja como la de Kylie Jenner y Travis Scott: ¡todo el mundo les estaría mirando por la calle!”

Virgo

Trabajadores y cabezones, según Cosmopolitan “los Virgo tienen un 32 % más de posibilidades de que la cosa funcione cuando se juntan con los Capricornio, que son iguales (aunque ojo, puede perderles el orgullo). También pueden vivir una relación trepidante con Aries, porque les sacará de su zona de confort. Y para el sexo, nada mejor que un Géminis. Si lo que buscan es un amigo de verdad, lo encontrarán en Tauro, ya que ambos ven las cosas de manera práctica y realista. Ves, lo tienen todo controlado”.

Libra

Los Libra tienen un 20 % más de probabilidades de conectar con los Capricornio “que con otros signos en el ámbito amoroso, y atenta, porque ese porcentaje sube hasta casi un 47 % cuando hablamos de sexo. Acierto casi seguro, vaya. También se entenderían como amigos aunque la cabezonería de Capricornio podría llegar a incomodar a cualquier Libra en este día”, señala el estudio citado por Cosmopolitan.

Escorpio

A las nacidas bajo Escorpio les costará en esta fecha “encontrar tanto la compatibilidad amorosa como la amistosa. No confían en los demás y tienen mala fama por aislarse en su caparazón (es decir, en su casa). Pero sí es cierto que tienen un 5 % más de probabilidades de congeniar con los Tauro”.

Sagitario

Los positivos de Sagitario “acaban entablando conversación con los Capricornio un 30 % más de las veces, según el citado estudio, dado que estos son muy claros en sus pensamientos. Deben huir de todo signo voluble de aire como Géminis, Acuario e incluso Sagitario. Siempre pueden poner en la bio de sus redes sociales: ‘’Solo gente capri’'”

Capricornio

Los Capricornio y los Cáncer se divierten muchísimo y en Amor y Amistad no es la excepción. “¿Cómo si uno es cuadriculado como él solo y el otro vive en su propia peli? ¡Pues por eso mismo! Son el ‘ying’ y el ‘yang’, la prueba de que los opuestos se atraen. Según el estudio de la ‘app’, interactúan entre ellos un 10% más que el resto”.

Acuario

Los Tauro y los Acuario “son los dos típicos signos del zodiaco que forman una pareja muy extraña, de esas en las que nadie da un duro por ellos dada su aparente falta de compatibilidad, pero que están felices de la vida. Y es que el estudio asegura que tienen un 30 % más de posibilidades de conectar bien entre sí”.

Piscis

En esta fecha, solo alguien que tenga la misma imaginación que un Piscis “puede soportar los dramas en una relación de pareja y los malentendidos en una de amistad. Has acertado: ese alguien son los Cáncer. Sus mentes van mucho más rápidas que las nuestras, alimentándose la una de la otra y entendiéndose a la perfección. Juntos pueden llegar a ser insoportables, pero entre ellos se entienden”.