De Aries a Piscis: así serán sus primeros 9 días de abril 2023

El fin de la Semana Santa se avecina. Al comienzo, la astróloga Mhoni Vidente leyó las cartas de los doce signos. Si te perdiste lo que dijo la cubana, aquí te compartimos sus palabras.

Aunque ya se asoma la semana del 10 de abril, toma las riendas del presente para que hagas reformas a tu vida y recibas la mitad del mes con la mejor actitud.

Aries: sigue tu buena racha

Mhoni Vidente le dice lo siguiente a los arianos: “En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de La Estrella, por lo que tendrás una Semana Santa llena de bendiciones y grandes sorpresas económicas; lo más importante de estos días es saber perdonar y seguir adelante con tu vida. Vendrán días de trabajo extra, pero bien pagado. Tus números mágicos serán 13 y 27, los colores de la abundancia amarillo y rojo. Lo más importante es la salud, así que trata de mejorarla. Recuerda que estás en tiempo de crecer en lo económico, pero te autosaboteas”.

Tauro: ojo con el pasado

A los segundos de la lista, Mhoni Vidente les indica: “Tus números mágicos serán 07 y 28, tus colores de la abundancia son morado y rojo, y tu mejor día es el martes. Libérate del estrés y disfruta tus días de descanso. Tendrás juntas laborales muy importantes y vendrán cambios de puestos, así que trata de encender una vela roja el martes. Controla ese carácter y temperamento para que no tengas problemas con tu pareja. Un amor nuevo del signo Acuario o Libra vendrá a ti muy pronto. No tomes mucho alcohol en estos días santos y disfruta de la vida sin excesos. Mandarás a revisar tu carro o le cambiarás las llantas”.

Géminis: te vas a divertir en la primera semana de abril

En su canal de Youtube, la astróloga les dice a los géminis: “Te salió la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, son tiempos de conocer otros rumbos, recuerda que tu signo está hecho para siempre estar en constante movimiento y crecer económicamente, protege tu mascota, llévate solo lo que vas a gastar en tu viaje. El miércoles santo será tu día. Tus números mágicos serán 01 y 19, tus colores rojo intenso y blanco, tu mejor día el miércoles. Recuerda que siempre tu signo es el protector y el más fuerte para salir adelante en la familia. No sigas con los malos hábitos de alimentación y sigue una dieta sana, recuerda que primero está tu salud”.

Cáncer: toda la semana será placentera

Por último, los regidos por este signo obtuvieron “la carta de El Mago, por ello se te dará todo lo que necesitas para progresar en tu vida, pero esta carta también te indicará que dejes atrás lo que no era para ti y aprendas a vivir sin el apego de nadie. Tus números mágicos son 18 y 33, tu color mágico es el amarillo, y tu mejor día el lunes. Tranquilízate en estos días, viene un poder personal extra y postiva. No comas mucho y deja el drama. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes en el trabajo, recuerda que a tu signo lo domina ser comunicativo”, explica Mhoni Vidente­­.

Leo: posible ascenso en el trabajo

En el horóscopo del tarot les salió la carta de El Carruaje, esta significa que debes eliminar los pensamientos negativos, pues estás en tu etapa de crecimiento. Tu Semana Santa será abundante con los números mágicos 07 y 50, tu color el plata y tu día ideal es el viernes. Son tiempos de pensar en madurar y sentirte de lo mejor, recuerda llevar todo con medida, en cuestión de alcohol y comida, para que después no tengas problemas de cruda moral. En el trabajo vendrán cambios, es posible que te asciendan, de modo que procura estar atento en todo y pide un incremento del sueldo. No te involucres en chismes o polémicas. Tomarás unas clases de natación o yoga. Este Sábado Santo date una limpia con rosas rojas y agua bendita, y prende una veladora blanca para que tu luz espiritual se intensifique.

Para los Virgo hay un embarazo a la vista

Tu carta es el As de Oros, lo que significa que tendrás un golpe de suerte con los números mágicos 20 y 40. Vendrá una buena oportunidad de cambio de trabajo; deberás disfrutar más a tu familia durante esta eemana. Tus colores mágicos son violeta y amarillo, tu mejor día el jueves y tendrás ayuda divina. Serán días de recordar mucho a las personas que no están contigo, así que trata de meditar y rezar para que tengas paz en tu alma. Deja el egoísmo y comparte más con tu familia. Hay un embarazo para los Virgo que están casados o viven en pareja.

Libra: cuidado con los excesos

El Viernes Santo ponte agua bendita en la frente porque tendrás un golpe de suerte. Cuídate de los gastos excesivos y administra tu dinero, te invitan a salir de viaje de última hora, aprovecha y ve a divertirte. Te salió la carta de “La Templanza”, por ese debes tener calma, ya que todo pasará y lograrás el triunfo que tanto deseas. Tus números mágicos son 12 y 23, tus colores el azul y verde, tu mejor día el viernes. Esta Semana Santa un verdadero milagro llegará a tu vida, lo que tanto esperas vendrá. Eres la luz de tu familia y siempre serás el que guíe a todos los que te rodean.

Sagitario: cuidado con los excesos

Nadie es perfecto y se vale equivocarse, más en lo sentimental y estos días santos puedes pedir perdón a esa persona que lastimaste y verás que tu espíritu se sentirá mejor. En el tarot te salió la carta de “El Sol”, que quiere decir que vas a brillar, por eso debes aprovechar Semana Santa para realizar tus pendientes. En vacaciones ojo con los excesos con la comida y alcohol. Tus números mágicos son 19 y 88, tus colores el naranja y verde, tu día mágico el miércoles. Modifica comportamientos negativos y refugiate en el ejercicio. Se presentan oportunidades en el trabajo. Estudia administración y política porque ambas te apasionan. El Jueves Santo prende una vela blanca y háblale a tu ángel de la guarda por tu enfermedad, el progreso de tu vida laboral o amorosa.

Escorpión: volverá un amor del pasado

El Sábado Santo prende una vela roja y date baños de agua bendita con sal de grano para que tengas más fuerza espiritual. Tendrás más ingresos, pero debes enfocarte en tener un trabajo relacionado con el gobierno o leyes. Tus números mágicos son 09 y 60, tus colores son verde y blanco, tu mejor día el martes. Recuerda que Jesucristo vino a salvarnos y sanar nuestra vida, pide con fe lo que tanto deseas. Te busca un amor del pasado, pero trata de cerrar ese círculo y comenzar en otra parte, eso te dará una nueva actitud ante la vida. Vendrá a ti un amor de Tauro o Cáncer que te hará muy feliz. Sigue con el ejercicio para que te sientas mejor. Ya no pienses en los demás, tú debes ser tu prioridad.

Capricornio: deja de esperanzarte en los demás

Tu carta es El Emperador, que indica para ser poderoso en tu trabajo. Esta Semana Santa mentalízate en que eres un triunfador, cuida tu buena energía y aléjate de las personas tóxicas. Tus números de la suerte son 30 y 70, tus colores el rojo y blanco. Es tiempo para reflexionar sobre lo malo y bueno que haz hecho a lo largo de tu existencia, te recomiendo encender una vela blanca para que Dios te dé fuerza. Comer bien y duerme. Cuidado con las deudas del pasado, págalas pronto. Deja de esperar mucho de las personas y, cuando no te ayudan, te sientes mal, por eso la recomendación es buscar tú mismo el éxito. Un amor se va de viaje, no lo extrañes que regresará a ti, ya que la distancia la hace uno mismo.

Acuario y la lucha eterna contra la vanidad

Prende una vela roja el Jueves Santo para que tengas esa sensación de luz espiritual en tu vida. Te invitan a irte a un día de campo, esto te hará sentir bien, recuerda que también necesitas descansar de todo tu trabajo. Los números de la suerte son 14 y 25, tus colores son azul y verde. Para esta semana tu carta es El Loco, que te susurra que estos son tiempos de crecimiento profesional y dejar a un lado las indecisiones. Tu signo hace los problemas muy grandes, aprende a depurar energías negativas y, si es necesario, cambia de amistades. Ten cuidado con la vanidad y más en esta Semana Santa. En el amor, alguien del signo de Tauro, Virgo o Capricornio te hablará de estar en una relación seria contigo.

Piscis: abraza la estabilidad, no reniegues de ella

18 y 77 son tus números mágicos, tus colores amarillo y rojo, y tu mejor día el viernes. Aparecerá un amor del pasado que va a querer regresar, pero dedícate a conocer personas nuevas. El As de Bastos dice que la fuerza espiritual por fin llegará para darte una mano en el trabajo. El Viernes Santo aprovecha para darte baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para que tengas más fuerza espiritual. No tengas enfermedades ni mal de ojo. En el amor seguirás de lo mejor y tranquilo con tu pareja. Trata de vestirte con colores blancos para que tu energía se multiplique. Deja a un lado los rencores con familiares, recuerda que es la semana del perdón.