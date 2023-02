De Aries a Piscis: busca tu signo y sácale el jugo a la segunda mitad de febrero

Sale el sol y el 2023, comparado con el año pasado, tiene mucha luz. El cielo está más despejado y las calles secas. El clima es buen augurio para lo que resta del 2023.

Aries

Es hora de que priorices tus objetivos, de dejar de procrastinar. Por eso el consejo es puntual, de fácil ejecución si realmente quieres centrarte en ti: deja a un lado todo aquello que te distraiga, que te capte de lo verdaderamente relevante. Es el año para que seas como una esponja cuando hablamos de cultivar las habilidades. Busca refugio en los libros, verás que pronto recogerás los frutos del aprendizaje. Es muy probable que en el camino aparezca una oportunidad laboral, que seguro te hará crecer en todas las esferas. Un salto económico será esencial para que alcances tus sueños.

Tauro

Llevas muchos meses esperando que la balota de la fortuna caiga en tus pies. En ocasiones es necesario tener un poco de suerte, el azar no es patrimonio de nadie, aunque pareciera que sí, que tiene propietarios. El inicio del 2023 trae buenos augurios, el universo empezará a regalarte lo que buscas, por eso debes tener entre ceja y ceja tus metas, no renuncies a ellas, trabaja al menos una.

Si consideras menester buscar ayuda de una vidente, abre las puertas y las ventanas para que una te sepa guiar. Ojo, no debe ser cualquiera, evita las charlatanas que prometen esta vida y la otra. Esta consulta mantenla en secreto, si la compartes, quizás recibirás las críticas y las risas de tus familiares y amigos. Evita ese escenario.

Géminis

Aguza los sentidos, pues por fin habrá una manifestación que te iluminará el sendero. No te distraigas, la vida te está señalando por donde tienes que ir. Refúgiate en tu intuición, en esta ocasión no te fallará. El mensaje en clave, casi oculto, te servirá para resolver dudas financieras y amorosas. Por fin llega lo que estabas esperando. Abraza las certezas si quieres enfrentar a los fantasmas que te acechan. La vida te tiene muchos regalos, febrero será el heraldo de un año con más claros que oscuros.

Será fundamental que confíes en ti, deja el pesimismo a un costado y arriésgate a creer. El cielo te bendecirá con lo que quieres, puede ser a nivel sentimental o económico. Los brazos son para levantarlos.

Cáncer

Camino de espinas que no solo te van a abrir la piel. Una herida se puede gangrenar, por eso cuidado con las tentaciones, como se dice popularmente “calla esos ojos”. Estarás en peligro, detente un instante y enfría la cabeza. Un triángulo amoroso será letal, si lo tienes disuélvelo y, si no, pues evítalo a toda costa, porque se abrirá el telón y no habrá excusa ni santo que pueda salvarte.

Tienes lo que te mereces, si actúas bien, del cielo te caerán limones. Si lo haces mal, clavarás puntillas en tu corazón. Sana las heridas con tus enemigos, aprende a perdonar, aligera el equipaje. Entre más liviano andes, más rápido llegarás a la escarpada estabilidad.

Leo

Defiende tu manera de ser, no necesitas del OK de nadie. Es momento de brillar con luz propia, abrazarte, apoyarte, siempre con respeto por el prójimo. Febrero será un mes rápido, pero no por eso gaseoso. Aprovéchalo, saca adelante un proyecto o un emprendimiento. Si te aprecias, si crees en ti, todo llegará a buen puerto.

El 2023 puede ser el inicio de la abundancia, todo depende de ti. Estudia y analiza antes de tomar decisiones económicas, la estabilidad del bolsillo afectará positivamente tus vínculos sentimentales y familiares.

Virgo

La salud…esa eterna cuenta pendiente. Hablamos de lo más básico a lo complejo. Deja de procrastinar, febrero es el mes para dedicarte, tu organismo lo necesita, puede que sea algo fácil de solucionar o un reto mayúsculo.

Si eres de los que da muchas vueltas para tomar una decisión, en esta ocasión busca ser más práctico. Enfócate solo en tus problemas, no en los de los demás, aléjate de donde no te han llamado, priorízate por primera vez. Examina el tiempo que le dedicas al trabajo, si no has pedido vacaciones, hazlo pronto, pues tu corazón y tu mente lo necesitan. Recuerda que la salud es mental y física, y ambas son igual de valiosas.

Libra

Lo puedes y lo necesitas: date gustos, viaja, cómprate lo que quieras, cumple tus deseos más simples. Has trabajado mucho, has sufrido lo suficiente, basta de estar en la misma fase, ahora es momento de consentirte. Arma un viaje con tu pareja o con un grupo de amigos, puede ser cerca, no necesariamente tirar la casa por la ventana es sinónimo de viajar. Prueba un ecohotel, el turismo de cercanías es un buen camino para renovar el alma.

Procura armonizar espacios y realizar un ritual que te llene por dentro. Reemplaza la energía negativa por la positiva. El gimnasio te espera, el spa también, el mar y la piscina siempre serán opciones para que te des tus gustos.

Escorpio

Tienes el imán activado, es decir, todo lo que ocurre a tu alrededor termina por afectarte, para bien o para mal. Cuidado con la energía negativa de los otros, realmente es contagiosa y, en tu caso, puede afectarte de modo irremediable. Si sientes que hay un muro, examina el origen, revisa las páginas que están sin concluir. Haz la tarea, resuelve los conflictos porque necesitan una solución pensada. Dejarle todo al tiempo no siempre es correcto.

Sagitario

Se viene una segunda mitad de mes positiva, que servirá de prólogo para un marzo abundante de reformas. Ten presente los siguientes términos: ánimo, mutación, progreso y ascenso. Al final del trayecto te encontrarás con resultados inesperados y hasta sorpresivos.

Sí, cumplirás el objetivo, los resultados te sonreirán. Pero no te confíes, así como creces mantente humilde. La felicidad debe disfrutarse a plenitud y sin soberbia, que sea solo tuya, no la luzcas. En esa misma idea, no exageres en gastos, gasta lo necesario y aprovecha para cristalizar negocios o firmar nuevos contratos.

Enfócate en una sola cosa durante febrero, el mes más corto del año. Aprende a tomar decisiones, verás que tuya es la cosecha que en su momento supiste sembrar.

Capricornio

Haz deporte, renuévate, ve al trabajo en bicicleta, descomprime la ansiedad que te está carcomiendo. La impaciencia y la falta de salidas atiza tu pesimismo, por eso levanta el ánimo, no te dejes vencer por el agotamiento emocional. Si es necesario, busca ayuda profesional.

Cuando sanes verás que puedes ser una persona resuelta. No te culpes por tu sensibilidad. Despójate de la idea de la perfección y abraza tu humanidad con sus virtudes y defectos. No seas intransigente ni obstinado frente a un cambio que necesitas para poder volar.

No se trata de tapar el sol con un dedo, sí de detectar el problema que te quita la tranquilidad. Retoma el estudio, refúgiate en un arte y aprecia la complejidad de la vida.

Acuario

El 2023 es el año en que pondrás en práctica los aprendizajes. En 2022 sufriste mucho, pero las heridas están sanadas. Por eso no es exagerado hablar de progreso y de plenitud. Es momento para que saques el espejo retrovisor y recuerdes los días en que pensabas que no ibas a salir del hueco. Hazlo para que siempre sepas que siempre habrá soluciones y para que saques pecho por tu capacidad de resiliencia.

Pedías fluidez y ahora la estás teniendo. La vida da revancha sin lastimar a nadie. En esta plenitud aprovecha para afrontar lo pendiente y para afianzar lo que ya funciona. Eso sí, ojo con las envidias, ponles un muro y mantente lejos de los criticones.

Piscis

Foco, centro y adiós a la periferia. Si logras fijar tu atención en una sola cosa, serás más productivo. Ser multitareas está sobrevalorado, siempre será mejor tener la vista sobre una sola cosa y no sobre muchas. De hacerlo comprobarás rápidamente de los avances. Es hora de renunciar a las actitudes clásicas y de darle la bienvenida a la productividad con un ejercicio tan sencillo como tener foco.

La obsesión de los entrenadores de fútbol es que sus jugadores terminen la jugada, por más de que esta no finalice en gol. Aplica la misma filosofía, concluye lo que iniciaste, saca conclusiones y sigue con la aventura de este 2023.