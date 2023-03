De Aries a Piscis: las claves para cerrar marzo y darle la bienvenida a abril

Siempre será difícil tomar decisiones trascendentales, que estimulen los cambios. La invitación en la última semana de marzo tiene que ver con aprender a detectar lo que no sirve y priorizar lo fundamental. Toma nota del horóscopo, que te habla fuerte y claro.

Aries

Se cerrarán negociaciones, firmarás contratos e iniciarás emprendimientos. En cuanto a tu familia, debes seguir avanzando en todas las actividades que apunten a mejorar la interacción en tu hogar, identificar las situaciones pendientes de solucionar que hayan influido en tu propio reconocimiento.

Tauro

Es necesario que ya empieces a depurar tus emociones y te liberes de toda esa energía que has venido acumulando, que trabajes en tus emociones, iniciar procesos de perdón que pueden ayudarte a prevenir situaciones de salud física también. Buenas semanas para iniciar cambios en tu imagen tanto interna como externa.

Géminis

En el área del amor es importante revisar cómo está avanzando el tema de pareja, pues ya será un momento en el que debas tomar decisiones más a fondo, revisar si aún existen situaciones del pasado que no te han dejado avanzar hacia un nivel más formal.

Cáncer

No dudes de tus capacidades, de tu talento ni de tu capacidad de liderazgo, saliendo solo al mundo de manera independiente. Principalmente, ahora, se dan todas las posibilidades para cumplir con tu deseo y sueño de lanzarte, a explorar, aventurar, si tienes la oportunidad de viajar y conectarse con nuevas filosofías de vida, iniciar estudios superiores, hacer viajes al extranjero, todo será bienvenido.

Leo

Es importante entender que debes continuar trabajando en tus emociones, lo que te permite tener claridad, escucharte a ti mismo e identificar más fácilmente aquello que te haga dudar de tus capacidades. Se trata de ir hacia tu inconsciente más profundo, identificar lo que sientes en realidad, hacer conexión con la pasión, liberación y sanación que necesitas. Como podrás estar más sensible, es necesario que no te tomes nada personal ni tampoco reaccionar impulsivamente.

Virgo

Finaliza un ciclo largo en tu vida relacionado con tu pasado, con tus heridas emocionales, con temas de tu árbol familiar que venías cargando y que ahora estás listo porque te has venido liberando y sanando tu historia de vida personal. Con Mercurio ingresando a Acuario y presente en tu casa de la creatividad y los proyectos, será necesario que estés atento a todo tipo de inversión que deseas realizar.

Libra

Es momento de cerrar ciclos con ciertos grupos o personas que ya no deberían estar en tu vida. Aquellas relaciones de amistad en las cuales tú mismo te das cuenta de que ya no tienen los mismos ideales. Recuerda que en la vida no es necesario establecer ningún contrato de permanencia con nadie. A nivel laboral, todos los cambios o proyectos que empieces a aterrizar y materializar serán muy positivos.

Escorpio

Identifica ahora qué es lo que verdaderamente es importante, independientemente de las expectativas de otros. Se puede presentar una gran oportunidad de ser promovido en tu carrera, sin embargo, la presencia de la Luna Negra en Leo en esa misma área puede hacer que las cosas finalmente no salgan bien.

Sagitario

Si lo que quieres es salir de viaje al extranjero, ya lo puedes hacer. Mercurio en Acuario te traerá mucha fluidez mental, capacidad de concentración, apertura a nuevos conocimientos, generación de ideas innovadoras, mucha inspiración, comunicar todo aquello que sabes, te conectas fácilmente con otras personas. Es así como todas las actividades que tengan que ver con la comunicación están muy bien aspectadas para esta semana.

Capricornio

Si te encuentras en una relación formal de pareja, te encontrarás con situaciones algo difíciles de afrontar porque influirán en la manera como te valores a ti mismo. Llega el momento de finalizar tu proceso de sanación, de dejar de acumular sentimientos negativos, dejar ir rencores. Mejorar condiciones financieras, sin esperar el apoyo de otros.

Acuario

Si lo que necesitabas era mayor claridad respecto de tu vida en pareja, esta semana llega para indicarte que es necesario dejar ir historias del pasado para poder avanzar y esto significa el final de aquella relación que tienes hace tiempo, pero que viene desgastada y que ya no tiene futuro.

Piscis

Aquello que hasta ahora había sido parte de tu vida laboral llegará a una finalización. Esto significa dejar un proyecto o algún medio laboral que ahora ya no debe formar parte de tu trabajo. Ten claro que todo el trabajo que has venido haciendo en cuanto a tu proceso de desarrollo personal ya está dando resultados y te están dando vía libre para que inicies nuevos proyectos.