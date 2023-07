Día internacional de la Luna: 5 claves para aprovechar la energía de este día

Hoy 20 de julio no es solamente la independencia de Colombia, también tenemos para celebrar el Día Internacional de la Luna. En esta fecha se celebran a nivel mundial los descubrimientos relacionados con este satélite, y desde la astrología, también, su influencia en nuestras vidas.

La Luna ha sido objeto de fascinación durante siglos, inspirando a científicos, artistas y soñadores por igual. Además de su belleza y misterio, la Luna también tiene un impacto significativo en nuestro planeta y en nosotros mismos. En este artículo, exploraremos cinco claves para aprovechar la energía lunar y beneficiarnos de ella.

Conoce sobre su conexión con la naturaleza y los ciclos biológicos y cambia de look

La Luna desempeña un papel fundamental en la naturaleza y en los ciclos de la vida. Su influencia se refleja en el movimiento de las mareas, el crecimiento de las plantas e incluso, en los ciclos menstruales de las mujeres. Aprovechar su energía implica reconectar con la naturaleza y observar los cambios que ocurren durante las diferentes fases lunares. Desde la siembra de semillas hasta el cuidado de las plantas, trabajar en armonía con los ciclos lunares puede mejorar la productividad y el rendimiento de los cultivos, así como fortalecer nuestra conexión con el entorno natural. Consulta nuestro calendario lunar para cortar el cabello y aprende en qué ciclo de la luna te conviene cortarlo dependiendo de lo que buscas.

Usa su energía para manifestar y visualizar:

En esta luna nueva, la energía lunar es conocida por potenciar nuestras habilidades de manifestación y visualización. Durante las fases de la Luna nueva y creciente, es un momento ideal para establecer intenciones y objetivos. Aprovecha esta energía para visualizar tus metas y sueños, y canalízala en acciones concretas para lograrlos. Puedes utilizar técnicas como la escritura de afirmaciones, la creación de tableros de visión o la meditación para enfocar tu mente y aprovechar al máximo esta poderosa energía.

Revisa qué necesita sanación y equilibrio emocional:

La Luna también tiene un impacto en nuestras emociones y estados de ánimo. Su energía puede ser utilizada para la sanación y el equilibrio emocional. Durante las fases lunares, especialmente en la Luna llena, puedes llevar a cabo prácticas de autocuidado y sanación, como meditación, baños relajantes o actividades que te ayuden a liberar tensiones y encontrar equilibrio interno. En la luna nueva puedes empezar por dejar atrás aquellas cosas que le pertenecen a tu pasado y aprovechar este día para cultivar la paz y la armonía en tu vida emocional.

Recárgate de su potencial creativo:

La energía lunar ha sido durante siglos un supuesto catalizador para la inspiración y la creatividad. Muchos artistas y escritores han encontrado en la Luna una fuente de ideas y expresión artística. Para aprovechar esta energía, dedica tiempo a explorar tu lado creativo. Puedes escribir, pintar, hacer música o cualquier otra forma de expresión artística, verás que en la luna nueva pueden surgir nuevas asociaciones, ideas, recursos que no sabías que tenías. Es un momento ideal para trabajar con tu creativodad.

Haz un ritual de inicios, pero antes, saca la basura.

La astróloga especialista Eleonora Merighi explica que los rituales de la Luna Nueva son muy efectivos, y se deben hacer de manera tranquila, en un lugar pacífico y con mentalidad positiva. Asegura que “si uno está enfermo o de mal humor es mejor no hacer nada. En caso se necesite urgentemente realizar estos rituales se puede optar por un baño con sal marina para eliminar la energía negativa”, le explica a la revista Elle. Recomienda antes de desear, manifestar y visualizar, limpiar: “Se debe sacar la basura en cada luna nueva, ya que no podrás realizar nuevos cambios si te aferras al pasado. Es importante una limpieza completa en el hogar, sacando la basura acumulada y dejando ir a los objetos que pertenecen al pasado y no dejan avanzar: muebles viejos, objetos rotos, ropa desgastada sin uso.” Si usas velas debes botar los restos de la cera quemada y no conservarlos.

