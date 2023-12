Efectos de Mercurio retrógrado en Navidad: ¿cómo evitar peleas y discusiones?

Mercurio retrógrado siempre plantea una incógnita para las relaciones porque se cree que propicia los problemas de comunicación. Mercurio en astrología gobierna los mensajes, el pensamiento y la comunicación, y nos preocupamos en este momento porque comenzó su retrógrado el pasado 12 de diciembre y permanecerá así hasta el 1 de enero de 2023.

Esto significa que estaremos bajo sus efectos durante Navidad, por lo que las discusiones familiares, malentendidos y retrasos podrían ser más posibles. Para evitarlo, te daremos algunos consejos, porque nadie quiere pasar estas fechas teniendo una mala experiencia.

Para evitar estos problemas, los astrólogos recomiendan seguir estos sencillos consejos. Así podrás navegar positivamente durante las fiestas de fin de año, a pesar de Mercurio retrógrado.

No asumas nada:

Durante estas fiestas, procura no asumir nada, recomienda el astrólogo José Castillo. “Practica la paciencia y participa en diálogos saludables haciendo las preguntas correctas. Una comunicación clara y abierta ayudará a evitar conflictos innecesarios y garantizará que todos estén en sintonía, lo que hará que tus celebraciones sean más fluidas y agradables.”

Prioriza a la gente importante:

Si tienes algún “casi algo” o situaciones que te generan tensiones y mientras tanto tu familia quiere más tiempo contigo, dáselos. “Si sorteas obstáculos, da un paso atrás y prioriza lo que realmente importa: tu familia. Abraza el espíritu festivo pasando tiempo de calidad con tus seres queridos. Ya sea disfrutando de una agradable velada junto a la chimenea o compartiendo una deliciosa comida, centrarse en la familia te permite crear recuerdos preciados a pesar de los desafíos externos”, afirma Castillo. Recuerda

No tomes decisiones drásticas

Mercurio retrógrado es un momento en el que nada está escrito. Se supone que es un tiempo de reflexión y los expertos advierten no tomar decisiones importantes o iniciar proyectos a largo plazo, cualquier decisión será favorecida si se toma en base a la reflexión y la introspección, más que en la impulsividad, explica Castillo. “Resiste la tentación de asumir compromisos importantes y, en cambio, utiliza este tiempo para revisar planes, corregir errores y preparar el escenario para una toma de decisiones reflexiva durante el próximo año”, afirma.

Adopta la organización y la reflexión

Considera Mercurio retrógrado y las vacaciones de Navidad como una oportunidad para organizar tu vida, pendientes, corregir errores y planificar el futuro. “Al abrazar la organización y la reflexión, puedes convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento personal y preparación para un 2024 exitoso”, explica Castillo.

Procura ser flexible y empático

Es importante estar abierto a cambios de planes, y cultivar la flexibilidad. Es tiempo de cambios abruptos e inesperados, pueden ocurrir alteraciones y esto te puede llevar a malentendidos con otros y a tener peleas gratuitas que no deseas tener. Haz un esfuerzo extra por dejarte llevar y no reaccionar impulsivamente con otros, también a escuchar y comprender si otros no te entienden. “Esta es una temporada de reconciliación y unidad, por lo tanto, fomenta un ambiente de armonía en lugar de división”, dice Castillo.

