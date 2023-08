Elimina los obstáculos de tu vida con un ritual abrecaminos

Seguramente has escuchado hablar de rituales y talismanes abrecaminos, estos se utilizan de manera simbólica para atraer la buena suerte y eliminar lo que sea que bloquea tu camino.

Se practican especialmente cuando se sospecha que existen bloqueos energéticos que impidan nuestro éxito y el florecer de nuestras relaciones. Siempre se trata de buena energía contrarrestando lo que está ejerciendo presión sobre nosotros, y con ello podrás dirigirte de manera positiva hacia tus metas.

Poderoso ritual abrecaminos para conseguir tus metas

Lo único que necesitará para el ritual es:

una bolsita de tela

papel y esfero

una vela morada y otra dorada

una llave

monedas

palo santo (en caso de que no lo consigas puedes usar incienso)

1. Limpia tu casa

“Muchos de los bloqueos que sentimos pueden ser provocados por la energía que está estancada en el hogar. Limpia el polvo, pon las cosas en su lugar y deshazte de ropa y utensilios que ya no ocupes más o estén rotos”, dice el astrólogo José Castillo. Es cierto que aunque no se deba a estos bloqueos, también necesitas iniciar por aligerar el ambiente de tu hogar, pues ningún ritual tiene un buen resultado en un lugar desordenado, sucio o cargado con objetos de otros que no te den buena energía.

2. Ventila todos los espacios

Abre todas las ventanas y permite el movimiento de la energía y del aire, ojalá elijas un día en el que el clima te permita dejar las ventanas abiertas el tiempo suficiente para que se sienta el cambio de ambiente. Es importante que el aire circule para qe la energía también lo haga.

3. Organiza los elementos en un lugar tranquilo y prende el incienso o palo santo

Ubica en un lugar de tu casa en el que vayas a hacer el ritual todos los elementos, preferiblemente un espacio tranquilo y que te dé paz. Ponlos todos con en una mesita organizados como te produzca la mejor energía posible. Piensa que es un altar, y enciende el palo santo o el incienso para terminar de limpiar el ambiente.

4. Programa las velas

El astrólogo José Castillo indica que con ayuda de un alfiler deberás escribir en la vela morada: “transmuta, elimina las energías negativas y desbloquea todos mis asuntos” y en la vela dorada: “tráeme abundancia, trabajo, salud y (lo que más deseas)”.

5. Escribe lo que deseas desbloquear

En el papel escribe: “Deseo desbloquear todas mis intenciones y asuntos de mi trabajo, salud y familia. Pido que me llegue (...)” allí escribe lo que más anhelas. Recuerda ser muy claro para enviar las señales correctas al universo, también específico. Luego dobla el papel por la mitad y mételo en la bolsa de tela junto con las monedas, finalmente, colócala entre las velas.

6. Prende las velas

Inicia por prender la vela morada y cuando se consuma prende la vela dorada. Cuida la bolsita de tela para evitar algún accidente. Lo mejor es usar velas pequeñas para que se puedan consumir rápidamente y seguir con el ritual (también recomendamos ponerlas sobre un plato de porcelana para evitar quemaduras).

7. Guarda la bolsita de tela

Cuando ambas velas se consuman, guarda un pedazo de cera de cada una en la bolsita de tela con las monedas y séllala. Guarda esta bolsa como amuleto en un cajón de tu habitación de manera que nadie pueda encontrarlo. Cuando sientas que tus caminos fluyen como lo pediste, saca la bolsa de su escondite y entiérrala en una maceta o jardín.

