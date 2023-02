Estos son los signos más tóxicos del zodiaco, ¿estás en la lista?

Según la astrología, algunos signos zodiacales son reconocidos por su inteligencia, otros por su emocionalidad, otros por su gran energía y otros por su sensibilidad.

En esa medida, hay quienes se destacan por tener un carácter tan fuerte que puede llegar a ser tóxico para ellos y para quienes los rodean.

Por eso, no conviene hacerlos enojar, aquí te contamos cuáles son y por qué es mejor mantenerlos tranquilos.

Aries

Es uno de los más duros y difíciles de manejar, el primer signo del zodíaco es el 1, el niño, el individualista y egoísta, además de ser un signo de fuego, por lo que su pasión es desbordada. Los arianos tienen un carácter supremamente explosivo, son tan emocionales que se dejan llevar por sus impulsos y pueden reaccionar mal y violentamente contra los que los enojan. Según El Universo, las personas regidas bajo este signo “se ofenden por todo y tienen poco aguante. Si tratas de apaciguarlo de seguro te llevarás un insulto, por lo cual lo mejor es dejarlo rumiar su amargura hasta que se le pase por sí sola”.

Escorpio

Son personas de agua, profundas y emocionales, y aunque en general dan mucha confianza e inspiran seguridad, no es conveniente dejarse llevar por estas apariencias pues pocos saben lo que lleva Escorpio por dentro con total seguridad. Además, cuando están molestas, enojadas o de mal genio suelen ser muy vengativas. “Algo que nunca va a soportar un nacido en este signo es la traición, por eso, son el segundo signo más peligroso del zodíaco”, indica el portal La Voz. Cuando estas personas se sienten traicionadas pueden transformarse en maldad pura; por ello, es mejor no hacerlas enfadar.

Géminis

Los Géminis parecen ser muy amigueros y tranquilos, pero siempre tienen dos caras. Parecen estar de acuerdo con algo y luego te mostrarán con un cambio abrupto que algo les molestó, incluso te pueden dar el silencio total en lugar de conversar para castigarte. Harán lo posible por hacer notar su molestia hasta que te sientas mal y analizan mucho detenimiento cada detalle de las personas. “Cuando perciben una mala vibra o algo que para su sentir no es correcto, no dudan en atacar con sus mejores armas para tratar de alejar a quienes no les convienen”, afirma la astróloga Alexandra Hernandez.

