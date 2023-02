Estos son los signos zodiacales más rebeldes ¿Estás en la lista?

Cada uno de los 12 signos zodiacales tienen sus propias características, hay quienes son más revoltosos y turbulentos que otros, y que realmente no saben cómo terminar un conflicto en paz.

Si bien hay personas que al conocerse se llevan muy bien a pesar de nacer en días diferentes pero cercanos, esto se atribuye a la posición de los astros justo al momento de nacer. Pues esto tiene una gran influencia en su personalidad.

Signos más rebeldes: ¿Cuáles son?

Algunos son partidarios de hablar con tranquilidad y dejar al descubierto los problemas, otros de dejarlos pasar con suavidad y tienden a ceder. Hay quienes prefieren hablar de frente las cosas así sean difíciles y expresan sus molestias pero al final, quisieran hacer las paces con sus seres queridos.

Sin embargo, hay algunos signos que definitivamente no saben salir de las peleas y pueden armar una tormenta en un vaso de agua por sus propios medios.

Aries

Es un signo regido por el elemento fuego, y es el primer signo de todo el zodíaco, simbolizado por el número 1, y también representante de la primera etapa de infancia de un humano, querrá siempre lo individual, su voluntad, y no entenderá que tiene que ceder ante otros. Su egoísmo quizás es un arma de doble filo, pues es lo que le permite hacer lo que quiere pero también ser poco generoso con otros.

Como es el signo más inmaduro de fuego, saldrá como un soplete con su voluntad hacia donde quiere, y por eso los conflictos son duros y te aterrarás de lo poco que le importará tu punto de vista, aunque no lo hace con mala intención. Simplemente, no lo puede ver todavía.

Acuario

Los nacidos en Acuario son seres pacíficos y tranquilos, siempre y cuando se sigan sus planes. Les sobra confianza en ellos mismos y en su propia manera de hacer las cosas. Por esto mismo, les resulta difícil obedecer el plan de otras personas, y tienden a ser tercos, obstinados, y de carácter fuerte y difícil.

No se adaptan a la metodología de los demás, y si te atraviesas en lo que ellos quieren o logras molestarlos, será difícil para ellos dejarlo ir, y se quedarán en su posición, si están en desacuerdo, lo harán notar, y son exageradamente prevenidos con la manipulación.

Escorpio

Son personas que se mantienen en su posición y pocas veces cambian de parecer. Aunque su rebeldía no es notoria a primera vista, los Escorpio la manifiestan a través de la negación. Si un Escorpio dice no, pocas veces se puede hacer algo para cambiar esa respuesta. Si están seguros de algo, defenderán dicha postura y no permitirán que nadie les lleve la contraria.

Virgo

Otro de los signos más difíciles para evitar una pelea es Virgo. Sus rasgos extra analíticos, tercos, perfeccionistas y racionales, además de cerebrales, hace que cuando algo no les gusta se queden ahí y discutan hasta el final de la pelea.

Si no ganan, no se ha acabado. Y esta frialdad y cálculo lo pueden aplicar a sus relaciones más cercanas, por lo que te sorprenderán con lo implacables que pueden llegar a ser, aunque seas su persona favorita, en este ámbito eso no importa.